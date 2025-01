Meller zawiesza współpracę ze Stanowskim. "Dzięki za super rok"

"W związku z kandydowaniem kolegi Stano na prezydenta, zawieszam Kolację Mellera na Kanale Zero do końca jego kampanii. Dzięki Krzysiek za super rok, do zobaczenia i niech się konkurencja trzęsie" – taki post Meller opublikował na Instagramie.

Marcin Meller, którzy w przeszłości przez wiele lat prowadził program z udziałem komentatorów i publicystów w TVN24 – "Drugie śniadanie mistrzów" – jest związany z Kanałem Zero od jego startu w lutym 2024 roku. Prowadzi cotygodniowy program publicystyczny: początkowo było to "Trzecie Śniadanie" emitowane w niedziele przed południem, a od października "Kolacja Mellera" w piątki wieczorem. Za każdym razem czworo gości dyskutuje o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych.

Stanowski startuje w wyborach

Krzysztof Stanowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosił start w wyborach prezydenckich. Właściciel Kanału Zero deklaruje, że jego celem nie jest zostać prezydentem. Znany dziennikarz przyznaje, że nie ma do tego kompetencji, nie byłby w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że to samo dotyczy jego konkurentów. Dlatego w czasie kampanii wyborczej chce trollować polityków, którzy – jak zauważył w jednym ze swoich materiałów – "na co dzień robią sobie żarty z ludzi".

– Chcę zdobyć 100 tys. podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania prezydencka. Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem wyemitowała spoty przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nagrać serię programów, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig – zapowiedział Stanowski w trakcie swojego "orędzia", opublikowanego na platformie YouTube.

