"Rejestrujemy się jako pierwsi". Mentzen zebrał 250 tys. podpisów

"Rejestrujemy się jako pierwsi! Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i bardzo sprawną zbiórkę podpisów!" – poinformował Mentzen w mediach społecznościowych.

Witold Tumanowicz z Ruchu Narodowego poinformował we wpisie, że gdy do Warszawy spłynęło ćwierć miliona podpisów, politycy uznali, że nie ma na co czekać i składają wymagane dokumenty do PKW.

"Wiem, że jeszcze dziesiątki podpisów ma dotrzeć do Warszawy. Jeśli prowadzilibyśmy zbiórkę do końca ustawowego terminu z pewnością przebilibyśmy próg miliona albo i dwóch" – napisał poseł Konfederacji.

Najnowszy sondaż

Pracownia IBRiS na zlecenie tygodnika "Polityka" przeprowadziła sondaż prezydencki. Wynika z niego, że największym poparciem, na poziomie 38,9 proc., może się cieszyć kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Na drugim miejscu, z wynikiem 27,1 proc., znalazł się popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Z kolei Sławomir Mentzen z Konfederacji zdobył 8,9 proc. głosów.

Wybory prezydenckie

W grudniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Oznacza to, że ewentualna druga tura głosowania wypadnie 1 czerwca.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich już jest dość długa. Dotychczas swój start zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem), Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero), a także była poseł i europoseł prof. Joanna Senyszyn.

