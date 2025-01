Nawrocki idzie na urlop. "Czekam teraz na was, moi kontrkandydaci"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w ubiegłym tygodniu, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Formalnie wybory zostaną zarządzone 15 stycznia. Wtedy ruszy kampania wyborcza. Obecnie wszyscy kandydaci prowadzą działania prekampanijne.

Dotychczas start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem) oraz Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski).

Nawrocki publikuje nagranie. "Wypisałem właśnie urlop"

W poniedziałek prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki opublikował na platformie X nagranie, na którym wypisuje wniosek urlopowy na czas kampanii wyborczej. – Wypisałem właśnie urlop. Od 15 stycznia do 18 maja. To będzie wyjątkowy urlop. Czekam teraz na was, moi kontrkandydaci – powiedział.

W tle filmu słychać fragment francuskiej piosenki, w której powtarza się słowo: "bonjour". To nawiązanie do słów Rafała Trzaskowskiego z grudniowej konwencji w Gliwicach: "Bonjour. Pijcie polskie wino".

Przewaga Trzaskowskiego topnieje. Nowy sondaż prezydencki

Według najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM, największym poparciem cieszy się Rafał Trzaskowski – 29,8 proc. Jednak kandydat Koalicji Obywatelskiej może mówić o ogromnych kłopotach, bo w ciągu miesiąca jego poparcie spadło z 38,6 proc.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki. Na kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS chciałoby zagłosować 22,6 proc. respondentów (w grudniu: 23,3 proc.).

Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen – 13,3 proc. (10,7 proc. w poprzednim sondażu). Tuż za podium uplasował się Szymon Hołownia – 7,2 proc. (miesiąc wcześniej: 7,4 proc.). Dalej: Magdalena Biejat – 3,9 proc., Marek Jakubiak – 1,4 proc., Piotr Szumlewicz – 1 proc., Marek Woch – 0,5 proc. oraz Adrian Zandberg – 0,4 proc. 4,6 proc. uczestników badania wskazało "innego kandydata", a 15,6 proc. pytanych nie wiem jeszcze, na kogo odda swój głos.

Gdyby w drugiej turze spotkali się Trzaskowski i Nawrocki, to większe szanse na wygraną miałby ten pierwszy. Na kandydata KO zagłosowałoby 47,9 proc. badanych, z kolei na kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS – 38,7 proc.

