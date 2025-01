Atak nożownika przy granicy z Polską. Są ofiary

Jak podaje serwis RMF 24, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w gminie Casekow w Brandenburgii na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską.

Dramatyczny przebieg zdarzenia. Kobieta i nastolatek zamordowani

Policję zawiadomiła zaniepokojona kobieta, która mieszkała w pobliżu miejsca zbrodni. Łącznie zaatakowane zostały cztery osoby. Zginęli ok. 20-letnia kobieta i kilkunastoletni chłopak, a dwójka kolejnych osób – według informacji agencji dpa – została ciężko ranna. Portal dziennika "Bild" informował natomiast o trzech osobach w stanie ciężkim.

Sprawca ataku jest w rękach policji. Na razie nie wiadomo, jaki miał motyw. Sprawę bada miejscowa policja.

Zarówno sprawca, jak i ofiary są obywatelami Niemiec.

Kolejny atak nożownika w Niemczech

To kolejny taki atak w Niemczech. W sylwestrowy wtorek nożownik zaatakował kilka osób w jednej z dzielnic Berlina. Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala. Napastnik okazał się Syryjczykiem.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 12. To właśnie wtedy służby otrzymały wezwanie do berlińskiej dzielnicy Charlottenburg, gdzie mężczyzna ranił, prawdopodobnie nożem kilka osób.

W wyniku ataku dwie osoby trafiły do szpitala. Poszkodowani to mężczyźni. Jeden z nich już został wypisany do domu, drugi zaś wciąż znajduje się pod opieką lekarzy.

Z informacji przekazanych przez policję w Berlinie wynika, że sprawca został zatrzymany i osadzony w areszcie. Wiadomo już, że to Syryjczyk mieszkający w Szwecji. Wstępne ustalenia wskazują na objawy u niego choroby psychicznej. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna ukradł nóż z jednego z supermarketów.

Śledztwo w sprawie ataku jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Obecnie funkcjonariusze przesłuchują świadków zdarzenia.

