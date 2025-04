Rosja opłakuje prowojennego rapera

Wydawałoby się, że w dobie przykręcania śruby przed Putina, w warunkach wojennej dyktatury, przerażeni potencjalnymi konsekwencjami Rosjanie panicznie boją się wychodzić na ulice w jakiejkolwiek sprawie. No, chyba że wyciągnięci za uszy przez służby państwowe. Tymczasem 11 kwietnia około 5 tysięcy Rosjan wyszło na ulice Moskwy. Wcale nie po to, aby wychwalać „specjalną operację wojskową”. Ale też nie po to, aby przeciwko niej protestować. Rosjanie tłumnie uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu swojego idola.