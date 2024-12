Syryjczyk zaatakował nożem w Berlinie. Są ranni

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 12. To właśnie wtedy służby otrzymały wezwanie do berlińskiej dzielnicy Charlottenburg, gdzie mężczyzna ranił, prawdopodobnie nożem kilka osób.

W wyniku ataku dwie osoby trafiły do szpitala. Poszkodowani to mężczyźni. Jeden z nich już został wypisany do domu, drugi zaś wciąż znajduje się pod opieką lekarzy.

Z informacji przekazanych przez policję w Berlinie wynika, że sprawca został zatrzymany i osadzony w areszcie. Wiadomo już, że to Syryjczyk mieszkający w Szwecji. Wstępne ustalenia wskazują na objawy u niego choroby psychicznej. Istnieje podejrzenie, że mężczyzna ukradł nóż z jednego z supermarketów.

Śledztwo w sprawie ataku jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. Obecnie funkcjonariusze przesłuchują świadków zdarzenia.

