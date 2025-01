Brak porozumienia z rządem. KEP pracuje nad podstawą programową religii

Poniżej publikujemy pełny tekst komunikatu.

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa – Łowicz 10.01.2025

10 stycznia 2025 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, któremu przewodniczył bp Wojciech Osial.

W ramach pierwszej części spotkania podjęto debatę nad obecnym stanem lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej. Został zrelacjonowany bieżący stan rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie już istniejących i planowanych rozporządzeń. Członkowie i konsultorzy Komisji wyrazili swoje ubolewanie, że ostatnie rozmowy na szczeblu Konferencja Episkopatu Polski – Rząd RP nie zakończyły się osiągnięciem porozumienia. Jednocześnie członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego wyrażają wdzięczność tym wszystkim, którzy z zaangażowaniem troszczą się o szeroko pojętą edukację religijną w polskim systemie edukacyjnym. Gorące słowa podziękowania i wsparcia należą się nauczycielom religii oraz rodzicom, którzy świadomie podejmują odpowiedzialność za wychowanie religijne, moralne i kulturowe młodego pokolenia.

Po raz kolejny w ramach posiedzenia podjęto temat przygotowywanych dokumentów programowych dla lekcji religii i katechezy w Polsce. Podsumowano aktualny stan prac nad nowym krajowym Dyrektorium Katechetycznym, nową Podstawą Programową do nauczania religii oraz dokumentem zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Zauważono, że są to prace wymagające szerokiego namysłu teologicznego i pedagogicznego oraz konsultacji z licznym gronem ekspertów.

Komisja Wychowania Katolickiego zaprosiła także katechetów zaangażowanych w szkole lub w parafii do wspólnego przeżywania Roku Jubileuszowego i udziału we wspólnej wrześniowej pielgrzymce do Rzymu.

Na zakończenie podjęto decyzję o jeszcze ściślejszej współpracy Komisji Wychowania Katolickiego z innymi Komisjami KEP i podmiotami zajmującymi się wychowaniem.

ks. Tomasz Kopiczko

Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

