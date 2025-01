Chiny pobiły rekord. Nadwyżka handlowa wyniosła prawie 1 bilion dolarów

W grudniu ub.r. chiński eksport wzrósł o 10,7 proc. w skali roku, osiągając pułap 336 mld dolarów. Oficjalne dane opublikowane w poniedziałek przebiły średnie prognozy analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 7,3 proc. Wartość chińskiego eksportu w całym 2024 r. wyniosła 3,6 bln dolarów.

Z kolei import do Państwa Środka zwiększył się w grudniu o 1 proc. (230,79 mld dolarów), osiągając najlepszy wynik od lipca 2024 r. Konsensus rynkowy zakładał spadek o 1,5 proc. W całym 2024 r. import podliczono na 2,59 bln dolarów.

W rezultacie Chiny odnotowały w grudniu nadwyżkę handlową rzędu 104,84 mld dolarów, najwyższą od 10 miesięcy, zaś w całym 2024 r. nadwyżka wyniosła 992,16 mld dolarów, ustanawiając nowy rekord.

Rekordowa nadwyżka handlowa Chin. Trump obiecał wyższe cła

"Puls Biznesu" przytacza opinie ekspertów, z których wynika, że może to być jeden z ostatnich rekordów chińskiego handlu, przynajmniej bezpośrednio z USA, ponieważ prezydent elekt Donald Trump grozi nałożeniem jeszcze wyższych ceł na chińskie towary, gdy obejmie urząd w przyszłym tygodniu.

Gazeta zwraca uwagę, że wyższe taryfy mogą zmusić chińskie firmy do przekierowania swojego eksportu, zalewając inne rynki tanimi towarami i pogłębiając napięcia handlowe.

"Tymczasem w grudniu, eksport do USA wzrósł do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat, osiągając prawie 49 mld dolarów, co zwiększyło całkowitą wartość eksportu w ciągu roku do 525 mld dolarów" – czytamy w tekście.

Jaki wzrost gospodarczy? Wkrótce dane za 2024 rok

Ekonomiści twierdzą, że proponowane przez Trumpa cła niemal na pewno spowodują wzrost cen dla amerykańskich konsumentów i obniżą marże zysku chińskich eksporterów.

Analitycy szwajcarskiego banku UBS szacują, że nałożenie 60-proc. cła na import z Chin obniżyłoby wzrost chińskiego produktu krajowego brutto (PKB) o 2,5 pkt proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pekin ma w piątek opublikować dane dotyczące PKB za czwarty kwartał i cały rok 2024.

W zeszłym miesiącu Bank Światowy podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Chin na 2024 r. do 4,9 proc., z 4,8 proc. w czerwcu.

Czytaj też:

Chiny odebrały rekordową ilości zasobów naturalnych z Rosji