Bosak negatywnie o decyzji Nawrockiego. "Nowe zakłady w Chinach, Rosji, Danii"

W opublikowanym we wtorek nagraniu Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji w zakresie tzw. ustawy łańcuchowej i tzw. ustawy futerkowej wprowadzającej zakaz hodowli zwierząt na futra. Ta druga została przez głowę państwa podpisana.

Bosak: Niszczenie polskiej gospodarki

W pierwszym swoim komentarzu na ten temat jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak napisał, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych oznacza niszczenie polskiej gospodarki i szkodzenie zwierzętom.

Wicemarszałek Sejmu ostrzegł, że po wprowadzeniu zakazu znikną tysiące miejsc pracy bezpośrednio w branży futerkowej i dziesiątki tysięcy miejsc w branżach powiązanych, a z gospodarki wyparują setki milionów złotych generowane co roku przez tę branżę.

"Zaszkodzi również zwierzętom"

Dalej Bosak pisze: "Wbrew naiwnej propagandzie błędnie pojmowanej «miłości do zwierząt» zakaz zaszkodzi również zwierzętom futerkowym. Próżnię rynkową pozostałą po polskich fermach szybko wypełnią nowe zakłady w Chinach, Rosji, Danii czy w innych krajach, w których standardy hodowli zwierząt są przeważnie znacznie niższe niż w Polsce".

"Konfederacja z ubolewaniem przyjmuje podpisanie zakazu przez Prezydenta, a z jeszcze większym ubolewaniem fakt, że za zakazem opowiedziało się 2/3 rzekomo prawicowego klubu PiS w Sejmie. Dążenie do osłabienia polskiej gospodarki nie po raz pierwszy połączyło liderów PiSu i Platformy" – podsumował Krzysztof Bosak.

Nawrocki: Postulaty hodowców na futra uwzględnione w ustawie

W nagraniu na X prezydent przedstawił argumentację na rzecz zaaprobowania ustawy o zakazie hodowli na futra. – Słowa uzasadnienia tego działania kieruję szczególnie do rolników i mieszkańców wsi. Fakty są jednoznaczne. Ponad dwie trzecie Polaków, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra – tłumaczył.

Prezydent powiedział, że podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta z uwagą wysłuchał przedstawicieli branży hodowlanej, którzy "powiedzieli jasno, czego potrzebują, by ta zmiana mogła być zaakceptowana". – Te postulaty znajdują się w ustawie, którą dziś podpisałem. To m.in. odszkodowania dla tych, którzy zamkną działalność wcześniej, wsparcie i odprawy dla pracowników, ośmioletni okres przejściowy – oświadczył Nawrocki.

– Jednocześnie rząd musi mieć świadomość, że za mojej prezydentury niemożliwe jest jakiekolwiek rozszerzanie zakazów i ograniczeń na produkcję rolną. To kwestia naszego bezpieczeństwa – powiedziała głowa państwa.

