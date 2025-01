"Niech pokaże sprawczość". Nawrocki: Wyślę wiceszefowi PO moje projekty

W środę Karol Nawrocki był gościem stacji Polsat News. Kandydat na prezydenta zadeklarował, że nie podpisałby ustawy przywracającej tzw. kompromis aborcyjny. – Nie mógłbym pozwolić na to jako przyszły prezydent, aby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Downa. (...) Uwzględniam też oczywiście w tym swoim stanowisku fakt, że Polska składa się z ludzi o różnej wrażliwości, taka jest rola prezydenta, aby reprezentować wszystkich Polaków, natomiast te wartości, z których wychodzę, są fundamentami pro-life – powiedział.

Nawrockiego skrytykował jego główny rywal w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, określając poglądy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jako "średniowieczne". Nawrocki postanowił złagodzić swoją wypowiedź na temat aborcji. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Bemowie Pilskim stwierdził, że konieczne jest poszukiwanie "nowego kompromisu".

"Niech pokaże sprawczość"

W czwartek po południu Karol Nawrocki umieścił wpis na portalu X. "Polacy twierdzą, że żyje im się coraz gorzej. A rządzący zamiast rozwiązywać problemy gospodarcze, wynoszą na sztandary tematy obyczajowe i światopoglądowe" – napisał.

"Osobiście jestem za ochroną życia. Każdy kandydat na prezydenta musi wiedzieć, że podpis pod zakwestionowaną konstytucyjnie ustawą, byłby złamaniem ustawy zasadniczej. Jako Prezydent będę gotowy rozważyć nowy kompromis, który będzie zgodny z Konstytucją RP" – oświadczył.

"A skoro rozmawiamy o podpisywaniu ustaw, to wyślę wiceszefowi PO moje projekty obniżki podatku VAT na żywność, gaz i prąd – Polacy tego oczekują. Niech pokaże swoją sprawczość nie tylko w mówieniu, ale też w działaniu" – stwierdził Nawrocki.

Propozycje Nawrockiego

Kandydat na prezydenta, popierany przez PiS, przedstawił w środę pakiet projektów ustaw, który – jak zaznaczył – ma dać ulgę polskim gospodarstwom domowym. – Są to projekty ustaw, które zakładają, że VAT na żywność zostanie obniżony z 5 proc. do zera, zaś VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc. – przekazał Karol Nawrocki. I zapowiedział, że projekty zostaną przesłane do wszystkich klubów parlamentarnych.

– Mam nadzieję, że wszystkie kluby zajmą się nimi. Jeśli się tak nie stanie, to jak zostanę prezydentem RP, a dramatyczna sytuacja w polskich domach się nie poprawi, to będą to oczywiście moje inicjatywy ustawodawcze – zadeklarował.

