Zerowy VAT na żywność, obniżka na prąd i gaz. Propozycje Nawrockiego

Karol Nawrocki spotkał się w środę w Warszawie z przedstawicielami przedsiębiorców. Rozmowy dotyczyły stanu polskiej gospodarki.

– Słyszę od ludzi bardzo niepokojące informacje, które chciałem skonsultować. Oczywiście drożyzna nie jest tylko kwestią medialną, jak wiemy i doświadczamy w naszych gospodarstwach domowych. Także w swoim domu doświadczam drożyzny, która płynie z jednej strony z cen energii elektrycznej, z cen gazu, ale odbija się też na naszym codziennym życiu – powiedział kandydat na prezydenta, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. – Ceny codziennych spożywczych produktów wzrosły w sposób bardzo drastyczny i to głos obywateli, z którymi spotykam się w całej Polsce – dodał.

Propozycje Nawrockiego. "Doraźna reakcja państwa polskiego"

Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, Karol Nawrocki przedstawił pakiet projektów ustaw, który – jak zaznaczył – ma dać ulgę polskim gospodarstwom domowym. – To jest pakiet, który z jednej strony ma stymulować konsumpcję, a z drugiej ma być doraźną reakcją państwa polskiego na szalejącą drożyznę. Są to projekty ustaw, które zakładają, że VAT na żywność zostanie obniżony z 5 proc. do zera, zaś VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc. – mówił.

Nawrocki zapowiedział, że projekty zostaną przesłane do wszystkich klubów parlamentarnych. – Mam nadzieję, że wszystkie kluby zajmą się nimi. Jeśli się tak nie stanie, to jak zostanę prezydentem RP, a dramatyczna sytuacja w polskich domach się nie poprawi, to będą to oczywiście moje inicjatywy ustawodawcze – zadeklarował.

Przypomnijmy, że decyzją ministra finansów Andrzeja Domańskiego od 1 kwietnia 2024 r. wróciła 5-proc. stawka VAT na żywność (zerowa stawka obowiązywała od lutego 2022 r., gdy inflacja wynosiła ponad 9 proc.). Podwyżka objęła produkty, które Polacy kupują najczęściej: pieczywo, mięso, ryby, jaja, warzywa czy owoce.

Jak podał w ubiegłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,8 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2024 r. (według wstępnych danych).

