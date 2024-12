"Natychmiast. Do roboty!". Nawrocki domaga się od Tuska jednej decyzji

Kandydat na prezydenta opublikował swój pierwszy klip wyborczy. Karol Nawrocki domaga się od rządu zdecydowanych działań w walce z rosnącymi cenami.

– Polskie sklepy zalewa przedświąteczna drożyzna. A czym zajmują się rządzący? Czy starają się pomóc Polakom? – słyszymy na nagraniu. W dalszej jego części Nawrocki domaga się przywrócenia stawki 0 proc. VAT na żywność oraz uruchomienia tarczy antyinflacyjnej.

Przypomnijmy, że tuż przed tegoroczną Wielkanocą resort finansów zadecydował, że w związku ze spadkiem inflacji od 1 kwietnia br. wraca 5-procentowa stawka VAT na żywność (stawka zerowa została wprowadzona w lutym 2022 r., gdy inflacja wynosiła ponad 9 proc.). Podwyżka objęła produkty, które Polacy kupują najczęściej: pieczywo, mięso, ryby, jaja, warzywa i owoce.

"Wzywam rząd, aby przywrócił 0% VAT na żywność. Natychmiast. Można to zrobić jeszcze przed Świętami. Do roboty!" – napisał Nawrocki w poście, do którego był dołączony film.

"Zło inflacji"

O problemach Polaków z coraz wyższymi cenami żywności Nawrocki mówił podczas swojego środowego spotkania z mieszkańcami Sokółki na Podlasiu. Prezes IPN stwierdził, że "zło inflacji i drożyzny dotyka dzisiaj wszystkich, przed świętami Bożego Narodzenia".

– I nawet jeżeli są tacy, którzy udają ze względów politycznych, że ta sprawa ich nie dotyka, to gwarantuję państwu, że gdy idą do sklepu spożywczego i patrzą na ceny soku pomarańczowego, na cenę masła, nawet na cenę wafelków, bo to największe wzrosty i na ceny jabłek, to nie wierzę, że nie przechodzi im przez głowę i państwu, że coś jest z naszymi finansami publicznymi nie tak, że jest pewien problem, którego wcześniej nie było – wskazał.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 5 proc. r/r w w październiku).

