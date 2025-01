Inflacja znów wzrosła. GUS podał najnowsze dane

Grudniowa inflacja była wyższa od tej w listopadzie o 0,2 proc. To najwyższy odczyt w ubiegłym roku i zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Eksperci próżnowali, że w ostatnim miesiącu 2024 roku wskaźnik wyniesie 5 proc.

"Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu 2024 r. wzrosły o 4,8 proc. rok do roku (wobec 4,7 proc. w listopadzie), ceny nośników energii odnotowały wzrost o 12 proc. (11,7 proc. w listopadzie), paliw do prywatnych środków transportu spadły zaś o 3,9 proc. (w listopadzie obniżyły się o 6 proc.)" – podaje serwis Business Insider Polska.

W ujęciu rocznym inflacja w Polsce wyniosła 3,7 proc., co w porównaniu z poprzednimi latami (11,4 proc. w 2023 r. i 14,4 proc. w 2022 r.) jest znaczącym spadkiem. Eksperci przewidują, że w nowym roku inflacja będzie rosnąc aż do marca, gdzie powinna osiągnąć poziom ok. 5,5 proc. Potem wskaźnik powinien spadać.

Prognoza NBP

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w grudniu ub.r. wynosi 3,7 proc. na 2024 r., 4,3 proc. na 2025 r. i 3,3 proc. na 2026 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 3,7 proc. na 2024 r., 4,3 proc. na 2025 r. i 3,1 proc. na 2026 r.

"Eksperci biorący udział w Ankiecie Makroekonomicznej są zgodni, że średnioroczna inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3,7% (prognoza centralna; granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 3,6% i 3,8%). Zdaniem tych ekspertów, w 2025 r. inflacja wzrośnie, by w kolejnym roku ponownie się obniżyć. Typowe scenariusze na 2025 r. mieszczą się między 3,5% a 5,2%, zaś na 2026 r. zawierają się w przedziale 2,3-4,5%. Prognozy centralne na te lata wynoszą, odpowiednio, 4,3% i 3,3%" – czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo ukształtowania się średnio-rocznej inflacji CPI poniżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (tj. 3,5 proc.), wyznaczone na podstawie rozkładów zagregowanych prognoz, wzrasta wraz z wydłużeniem horyzontu prognozy i wynosi 24 proc. dla 2025 r. oraz 54 proc. dla 2026 r. – podano.

Prawdopodobieństwo średniorocznej inflacji CPI w przedziale 1,5-3,5 proc. jest równe 19 proc. dla 2025 r. i 42 proc. dla 2026 r.

