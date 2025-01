Tusk kontra Nawrocki. "Ktoś tu rano dostał furii", "najniższego poziomu propaganda"

"Kiedy wspólnie z prezydentem Trzaskowskim i marszałkiem Hołownią otwieraliśmy polską prezydencję, K. Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit. Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego, który wspólnie z Putinem i jego sojusznikami będzie ją rozwalał?" – zapytał na portalu X premier Donald Tusk.

Prezes IPN Karol Nawrocki nie pozostał dłużny i odpowiedział na wpis szefa rządu. "Jestem za Polską w zjednoczonej Europie. Polską silną, która potrafi zatrzymać szkodliwe dla nas pomysły pańskich politycznych przyjaciół, tj. pakt migracyjny, umowa z Mercosur czy zielony ład. Wczoraj byłem wśród Polskich Rolników, których podległe panu służby spacyfikowały pod Sejmem w ubiegłym roku. Co do Putina – nie znam, ale wnioskuję po zdjęciach, że to pański znajomy – zatem proszę mu przekazać, że jego listów gończych także się nie boję" – napisał kandydat na prezydenta, popierany przez PiS.

"Uznał każdego protestującego za sojusznika Putina"

Wymiana uszczypliwości między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Ktoś tu rano dostał furii. Rafałowi Trzaskowskiemu już tak nie idzie, że jego szef Donald Tusk musi go ratować i rozpoczął dzień od kłamliwego ataku na Karola Nawrockiego" – stwierdził Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego.

"Karol Nawrocki rozmawiał z rolnikami, którzy protestowali w obronie polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Dla Tuska to coś złego. Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: masz ty rozum i godność człowieka?" – napisał poseł PiS Radosław Fogiel.

"Zielony Ład, pakt migracyjny, umowa z Mercosur i paktowanie z Putinem. Te wszystkie rzeczy łączy jedno – najpierw był pan za, a teraz, kiedy te idee zbankrutowały, próbuje pan to przykleić do innych. Ile razy jeszcze pomyli się pan w polskich sprawach?" – zwrócił się do Tuska polityk Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.

"Jeden na gali z elitkami, a później na kacu, drugi z ludźmi, z rolnikami, o polskie bezpieczeństwo żywnościowe! Syty głodnego nigdy nie zrozumie, ale po co tak kłamać?! Wybór coraz bardziej oczywisty! #Nawrocki2025" – skomentował były wicepremier Piotr Gliński.

"Niech nie umknie nam, że w swoim amoku Tusk de facto uznał każdego protestującego przeciw umowie z Mercosur oraz przeciw Zielonemu Ładowi za sojusznika Putina. Nie zgadzasz się na szkodliwe dla Polski pomysły UE? Jesteś za Putinem. Najniższego poziomu propaganda. Przypominam tylko, że założenia Zielonego Ładu dla energetyki oparte były na dealu gazowym Niemców z Rosją" – zauważył Sebastian Kaleta z PiS.

"Aby przykleić Karola Nawrockiego do Putina, Tusk uznał za proputinowską całą manifestację rolników, na której pojawił się kandydat. Jesteś przeciw nieuczciwej konkurencji z krajów, których rolnictwo nie jest przyciśnięte euronormami, chcesz taniej energii z krajowych źródeł, nie chcesz być zrujnowany zielonym ładem – znaczy, popierasz Putina. Pamiętam to doskonale z młodości, tylko wtedy Putin nazywał się Hupka i Czaja" – skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Pytanie jest jeszcze prostsze: czy chcemy prezydenta takiego jak Rafał Trzaskowski, który udaje kogoś kim nie jest, który kilkukrotnie zmieniał zdanie i którego partia popiera Zielony Ład, umowę z Mercosur i pakt migracyjny czy też prezydenta takiego jak Karol Nawrocki, który konsekwentnie realizuje swój program, zawsze staje po stronie polskich rolników i sprzeciwia się paktowi migracyjnemu" – ocenił Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

"I cyk, znów wszechmocny Putin. Jakie to wtórne i nudne. Inna sprawa, że może to być niestety podejście pod wariant rumuński" – zaznaczył Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

"Rafała Trzaskowskiego nie zabrakło na gali inauguracji prezydencji Polski w Radzie UE. Gdy chodzi o bezpieczeństwo, #Trzaskowski2025 wie, jak ważna jest rola współpracy w UE. Za to Nawrocki kwestionuje zasady UE razem z tymi, którzy wznoszą hasła polexitu. Wybór jest jeden. Silna Polska w UE i Trzaskowski" – napisała polityk Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

