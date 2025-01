Nawrocki odpowiada Tuskowi. Nawiązał do słów o Putinie

Manifestacja została zorganizowana, aby wyrazić sprzeciw wobec zagrażających polskiemu i europejskiemu rolnictwu procesów. Chodzi o umowę z Mercosur, unijny Zielony Ład, import z Ukrainy, niszczenie polskich lasów i łowiectwa oraz wygaszanie polskiej gospodarki. Uczestnicy protestu mieli ze sobą transparenty z napisem "5xStop".

Tusk uderza w Nawrockiego. Wspomniał o Putinie

Do działań Karola Nawrockiego odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Kiedy wspólnie z prezydentem Trzaskowskim i marszałkiem Hołownią otwieraliśmy polską prezydencję, K. Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit" – napisał na portalu X lider Koalicji Obywatelskiej.

We wpisie padły poważne oskarżenia.

"Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego, który wspólnie z Putinem i jego sojusznikami będzie ją rozwalał?" – zapytał Tusk.

Nawrocki do Tuska: Wnioskuję po zdjęciach, że Putin to pański znajomy

Słowa Tuska nie pozostały bez echa. Głos zabrał sam zainteresowany, dr Karol Nawrocki.

"Jestem za Polską w zjednoczonej Europie. Polską silną, która potrafi zatrzymać szkodliwe dla nas pomysły pańskich politycznych przyjaciół, tj. pakt migracyjny, umowa z Mercosur czy zielony ład. Wczoraj byłem wśród Polskich Rolników, których podległe panu służby spacyfikowały pod Sejmem w ubiegłym roku" – napisał obywatelski kandydat na prezydenta, popierany przez PiS.

Prezes IPN nawiązał też do oskarżeń dotyczących jego rzekomych wspólnych działań z prezydentem Rosji.

"Co do Putina – nie znam, ale wnioskuję po zdjęciach, że to pański znajomy – zatem proszę mu przekazać, że jego listów gończych także się nie boję" – zaznaczył Nawrocki.

twitterCzytaj też:

"Tusku, kłamiesz nawet tak wcześnie rano?". Czarnek broni NawrockiegoCzytaj też:

Nawrocki podkręca tempo. Rusza w objazd po Polsce