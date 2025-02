Niedawno podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu uderzył w swojego konkurenta w wyborach prezydenckich. – Ze Sławomirem Mentzenem będę walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować – grzmiał Szymon Hołownia.

– Zmiana, którą oferuje Mentzen, jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich. (…) To nie jest dobra zmiana, to jest niebezpieczeństwo dla naszego kraju, a my w tak trudnych czasach nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek handle, podawanie w wątpliwość naszej niepodległości i suwerenności, a tym się skończy ewentualna prezydentura Sławomira Mentzena – mówił lider Polski 2050.

Hołownia: Ani kroku wstecz

Przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek złożył wniosek do komisji etyki poselskiej o nałożenie na marszałka Sejmu kary nagany. "Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko. Składam wniosek o ukaranie naganą marszałka Sejmu Pana Szymona Hołownię przez Komisję Etyki Poselskiej za nadużywanie swojego stanowiska, nazywanie innego posła i kandydata na fotel prezydenta RP Sławomira Mentzena szkodnikiem i pasożytem oraz za sugerowanie jego (i Konfederacji) prorosyjskich działań. Rozumiem, czym jest spór polityczny i kampanijna walka o głosy wyborców, ale... bez przesady. Trzymajmy poziom" – poinformował Płaczek.

Do sprawy odniósł się sam Hołownia. "Konfederacja Mentzena w panice pozwała mnie do komisji etyki. Więc raz jeszcze, żeby wszyscy dobrze usłyszeli: Tak, zmiana, którą oferuje Mentzen jest robiona ręka w rękę z AfD (patrz: sojusze w Parlamencie Europejskim), czyli gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce Rosji. Tak, ten kto prowadzi kampanię zachwalaną przez propagandę Kremla, ten uprawia polityczne pasożytnictwo na bezpieczeństwie Polski" – napisał na platformie X marszałek Sejmu. "Ani kroku wstecz w mówieniu prawdy" – dodał.

Mentzen rośnie w siłę

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Wszystkie badania pokazują, że w drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

Uwagę zwracają bardzo dobre wyniki Sławomira Mentzena. Współprzewodniczący Konfederacji ma w ostatnich sondażach ponad dwa razy większe poparcie od Szymona Hołowni i powoli zbliża się do Karola Nawrockiego.

