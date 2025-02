Konfederacja oburzona słowami Hołowni. Zajączkowska-Hernik: Karygodna wypowiedź

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wywołał oburzenie polityków Konfederacji stwierdzeniem, że kandydat tej partii na prezydenta Sławomir Mentzen to "szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować".

Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że słowa lidera Polski 2050 to dowód na nerwowość i strach przed porażką z Mentzenem. Przypomnijmy, że ostatnie sondaże dają kandydatowi Konfederacji wyraźną przewagę nad marszałkiem Sejmu.

– Panu marszałkowi pękła gumkach w majtkach, nie wytrzymuje presji – skwitowała europoseł.

– Fenomenem Konfederacji jest to, że pozyskujemy wyborców ze wszystkich stron. Pozyskujemy wyborców Trzeciej Drogi, co widać po desperackim zachowaniu Szymona Hołowni. Pozyskujemy wyborców PiS, którzy są zmęczeni ich kłamstwami i tym, że nie ponieśli odpowiedzialności za osiem lat swoich rządów (...) i są zmęczeni rządami Donalda Tuska, nic się nie zmieniło (...) Ludzie szukają alternatywy – dodała.

Mentzen zyskuje w sondażach

Według najnowszego sondażu United Surveys największe poparcie ma obecnie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej niezmiennie utrzymuje pierwsze miejsce we wszystkich sondażach prezydenckich przeprowadzonych w ostatnich tygodniach. Drugie miejsce zajmuje popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Na uwagę zasługuje jednak wynik Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji sukcesywnie zyskuje poparcie i powoli zbliża się do Nawrockiego.

Tymczasem Szymon Hołownia zapowiada, że będzie walczył z Mentzenem o trzecie miejsce.

– Do wyborów są trzy miesiące. Rozstrzygną się, jak wszędzie dziś na świecie, w ostatniej chwili. Mentzen, filozofia, która za nim stoi, jest zagrożeniem dla państwa, dla świata naszych wartości. To oczywiste, że zamierzam go pokonać, żebyśmy nie musieli stawać w Polsce przed dylematami ze Słowacji, Francji, Austrii, czy za chwilę Niemiec – stwierdził Hołownia w jednym z wywiadów.

Czytaj też:

Konwencja prezydencka Mentzena. Zajączkowska: Lewackie elity prowadzą Europę w przepaśćCzytaj też:

Konkrety, normalność, autentyczność. Konwencja prezydencka Mentzena