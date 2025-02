"O jeden most za daleko". Hołownia doczekał się odpowiedzi na swoje szokujące słowa

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wywołał oburzenie polityków Konfederacji stwierdzeniem, że kandydat tej partii na prezydenta Sławomir Mentzen to "szkodnik, pasożyt na tym, co dziś chcemy w Polsce budować".

– Zmiana, którą oferuje Mentzen, jest ręka w rękę z AfD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich (...) to nie jest dobra zmiana, to jest niebezpieczeństwo dla naszego kraju, a my w tak trudnych czasach nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek handle, podawanie w wątpliwość naszej niepodległości i suwerenności, a tym się skończy ewentualna prezydentura Sławomira Mentzena – powiedział lider Polski 2050 podczas niedawnej konferencji prasowej.

Konfederacja chce kary dla Hołowni

Konfederacja chce ukarania marszałka Sejmu za słowa o Mentzenie. Przewodniczący klubu poselskiego Grzegorz Płaczek złożył wniosek do komisji etyki poselskiej o nałożenie na Szymona Hołownię kary nagany.

"Rozumiem przedwyborczą panikę, ale ktoś jednak przeszedł o jeden most za daleko. Składam wniosek o UKARANIE NAGANĄ marszałka Sejmu Pana Szymona Hołownię przez Komisję Etyki Poselskiej za nadużywanie swojego stanowiska, nazywanie innego posła i kandydata na fotel prezydenta RP Sławomira Mentzena szkodnikiem i pasożytem oraz za sugerowanie Jego (i Konfederacji) prorosyjskich działań" – napisał poseł na swoim koncie na platformie X.

Ostrych słów pod adresem Hołowni nie szczędzą również inni politycy partii.

– Żałosne zaczepki, bardzo słabe, pozamerytoryczne, uważam, że byłby sens się zatrzymać na tym choć przez chwilę, gdyby w wypowiedzi marszałka Hołowni był jakiś zarzut merytoryczny do naszego kandydata, jakiś element polemiki programowej, tego tam nie ma – powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Panu marszałkowi pękła gumkach w majtkach, nie wytrzymuje presji – skwitowała z kolei europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik.

