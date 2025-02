"W tej dziedzinie PiS wykonał kawał dobrej roboty". Trzaskowski wskazuje

Podczas spotkania z wyborcami w Sieradzu (woj. łódzkie) Rafał Trzaskowski odniósł się m.in. do polskich technologii. – Jest takie powiedzenie amerykańskie, które mówi o tym, że jest coś takiego, jak "American Dream", czyli takie marzenie o tym, że można osiągnąć sukces właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jestem przekonany, że może być coś takiego, jak "Polish Dream", polskie marzenie – mówił.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta podkreślił, że rozmawiając o technologii, nie mówimy tylko o bezpieczeństwie. Przekonywał, że "potrafimy montować tego typu technologie, które są najlepsze na świecie".

"Kawał dobrej roboty". Kandydat KO chwali PiS

– My nawet nie wiemy, jaki drzemie w nas potencjał, że dzisiaj w bardzo wielu sferach dogoniliśmy Europę, że jesteśmy bezpieczni nie tylko dlatego, że inwestujemy w nasze zdolności obronne, w naszą armię, że zabezpieczamy naszą wschodnią granicę, ale dlatego, że mamy takie rozwiązania technologiczne, takie firmy, które zwiększają nasze bezpieczeństwo – kontynuował Trzaskowski na spotkaniu w Sieradzu.

Niespodziewanie kandydat KO na prezydenta pochwalił działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w jednej dziedzinie. – Wojskowe cyberbezpieczeństwo to jest jedna z niewielu kwestii, gdzie akurat PiS wykonał kawał dobrej roboty. I trzeba to powiedzieć. Dobrze by było, żebyśmy przynajmniej w tej sprawie się nie różnili – stwierdził prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski kpi z Nawrockiego

Rafał Trzaskowski nawiązał także do swojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich – Karola Nawrockiego.

– Naprawdę nasze społeczeństwo nie ma już żadnych kompleksów. Nasze firmy nie mają żadnych kompleksów. Jak się rozmawia z tymi młodymi ludźmi, dla nich mówienie po angielsku czy w innych językach to jest normalka. Kilka razy się mnie zapytali: "Co ten PiS się z pana nabija, że pan mówi po francusku? My tego nie rozumiemy, przecież to jest normalne, chyba dobrze, że prezydent mówi w językach obcych". A ja ich sprawdzam. Mówię tak: a nie lepiej, żeby tak pomachał hantlami, przeniósł jakąś pralkę? – kpił.

Czytaj też:

"Od kiedy Pan jest w PiS?". Błaszczak reaguje na wystąpienie TrzaskowskiegoCzytaj też:

"Który Rafał jest prawdziwy?". PiS przypomina wypowiedź Trzaskowskiego