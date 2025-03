KO popełniła wielki błąd? "Wyborcy PiS skłonni głosować na Sikorskiego"

W ramach wewnętrznych prawyborów Koalicja Obywatelska wyłoniła swojego kandydata na prezydenta. Rafał Trzaskowski zdecydowanie pokonał Radosława Sikorskiego. Obecnie kampania Trzaskowskiego wyraźnie skręca w prawo. Włodarz Warszawy walczy o głosy wyborców bardziej konserwatywnych.

Czy postawienie na Trzaskowskiego to najlepszy wybór w sytuacji, gdy trzeba będzie zabiegać o poparcie Polaków o bardziej narodowych poglądach?

Wybory KO chcą Trzaskowskiego, PiS raczej Sikorskiego

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię Opinia24 dla Radia Zet sprawdzono, kogo Polacy chcieliby widzieć na fotelu prezydenta, gdyby w Polsce i na świecie doszło do sytuacji kryzysowych. Respondentom dano do wyboru Rafała Trzaskowskiego i obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Na szefa MSZ wskazało 25 proc. ankietowanych. Rafał Trzaskowski – 14 proc.; każdy z nich tak samo by sobie poradził – 16 proc.; żaden z nich by sobie nie poradził – 31 proc.; nie wiem / trudno powiedzieć – 14 proc.

"Interesująco prezentują się wyniki badania w grupach sympatyków partii politycznych. 24 proc. osób deklarujących poparcie dla Koalicji Obywatelskiej – w hipotetycznym scenariuszu, w którym Rosja przeprowadza atak na Polskę – stawia na Trzaskowskiego, a 35 proc. na Sikorskiego. 35 proc. uważa także, że 'każdy z nich tak samo by sobie poradził', 1 proc. – że 'żaden z nich by sobie nie poradził', a pozostałe 5 proc. to niezdecydowani" – opisuje Radio Zet.

Tylko 4 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości wskazuje na Trzaskowskiego. 18 proc. uważa, że na stanowisku prezydenta lepiej wobec ewentualnego ataku Rosji na Polskę sprawdziłby się Sikorski. 7 proc. uważa, że "każdy z nich tak samo by sobie poradził". Zdecydowana większość, bo aż 61 proc. twierdzi, że "żaden z nich by sobie nie poradził". 11 proc. to niezdecydowani, wybierający odpowiedź: "Nie wiem / trudno powiedzieć".

