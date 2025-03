"Pan brał udział w politycznej demonstracji Tuska". Gorąco na sejmowej komisji

Pod koniec lutego minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował o skierowaniu wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Polityk zaznaczył, że wniosek jest efektem pracy zespołu Prokuratury Krajowej, wyjaśniającego aferę Funduszu Sprawiedliwości i innych powiązanych z nią spraw.

Nielegalne działanie prokuratury?

W środę wnioskiem dotyczącym immunitetu Mateckiego zajęła się sejmowa komisja regulaminowa. Prokurator Dariusz Ślepokura odczytał stawiane posłowie PiS zarzuty. Potem głos zabrał obrońca Mateckiego Andrzej Śliwka.

– Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zastosowanie tymczasowego aresztowania zostało podpisane przez niewłaściwie umocowanego prokuratora Piotra Woźniaka, który został delegowany do Prokuratury Krajowej przez prokuratora Jacka Bilewicza, który z kolei w sposób nieuprawniony pełnił obowiązki Prokuratora Krajowego. To potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2024 roku. Tym samym te czynności są z mocy prawa nieważne – powiedział polityk PiS.

Poseł wskazywał, że wobec prokuratora Ślepokury istnieje podejrzenie braku obiektywizmu. Przypomniał, że brał on udział w marszu 4 czerwca organizowanym przez Koalicję Obywatelską w 2023 roku. Śliwska argumentował, że "przenosząc to na grunt naszej sprawy nie ulega wątpliwości, że panowie Bilewicz, Korneluk, Woźniak, Ślepokura i inni w tej sprawie nie zachowują bezstronności".

– Faktem powszechnie znanym jest, że istnieje spór między tymi osobami a osobami, które w poprzedniej koalicji piastowały funkcje w Ministerstwie Sprawiedliwości (...) patrząc na aktywność prokuratora Ślepokury, jestem zdumiony. Pan brał udział w politycznej demonstracji Donalda Tuska Marszu 4 czerwca, publicznie popierał Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej, podawał dalej i komentował atakujące Zjednoczoną Prawicę wpisy w mediach społecznościowych, regularnie atakował poprzednie kierownictwo – powiedział Śliwka.

Czytaj też:

Wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiego. Hołownia: Pora wyjść z lasuCzytaj też:

Morawiecki pytany o sprawę Mateckiego. "Nie znam pana posła osobiście"