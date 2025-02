Przebieg kampanii prezydenckiej wpłynie na decyzje wyborcze Polaków?

"Czy na to, na kogo zagłosuje pani/pan w wyborach prezydenckich może wpłynąć przebieg kampanii wyborczej?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni SW Research w sondażu dla "Rzeczpospolitej".

"Tak" odpowiedziało 51,7 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 27,6 proc. ankietowanych. 20,7 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii.

Przebieg kampanii a wybory

– Odsetek badanych, dla których tok kampanii będzie istotny podczas wyborów maleje wraz ze wzrostem wieku (61 proc. – badani do 24. roku życia, 45 proc. – badani po 50. roku życia). Biorąc pod uwagę poziom edukacji zdanie takie częściej wyrażają osoby z wykształceniem średnim. Decyzję wyborczą od przebiegu kampanii uzależnia dwóch na trzech badanych, których dochody przekraczają 7000 zł netto i ponad połowa osób (55 proc.) z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców – wskazał Adam Jastrzębski z firmy SW Research, cytowany przez "Rz".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 lutego 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga, Wiesława Lewickiego, Macieja Maciaka, Magdaleny Biejat, Marka Wocha, Marka Jakubiaka, Karola Nawrockiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca oraz Pawła Tanajno.

Zamiar kandydowania zgłosili również: Artur Bartoszewicz, Katarzyna Cichos, Dawid Jackiewicz, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Piotr Szumlewicz oraz Aldona Skirgiełło.

Czytaj też:

Nowy sondaż prezydencki. Jeden scenariusz daje zwycięstwo NawrockiemuCzytaj też:

Kogo Polacy widzieliby w roli pierwszej damy?