Kogo Polacy widzieliby w roli pierwszej damy?

"Która z żon kandydatów na prezydenta byłaby najlepszą pierwszą damą?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu dla "Wprost".

38,9 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać najlepszej kandydatki na pierwszą damę.

Sondaż. Zapytano o pierwszą damę

26,6 proc. ankietowanych widziałoby w roli pierwszej damy Małgorzatę Trzaskowską.

Na kolejnych miejscach w sondażu znalazły się: Marta Nawrocka – 13,3 proc. wskazań, Agnieszka Mentzen – 12 proc., Urszula Brzezińska-Hołownia – 6,2 proc. oraz Marta Sosnowska (żona Krzysztofa Stanowskiego) – 3 proc. głosów.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 14 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga, Wiesława Lewickiego, Macieja Maciaka, Magdaleny Biejat, Marka Wocha, Marka Jakubiaka, Karola Nawrockiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca oraz Pawła Tanajno.

Zamiar kandydowania zgłosili również: Artur Bartoszewicz, Katarzyna Cichos, Dawid Jackiewicz, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Piotr Szumlewicz oraz Aldona Skirgiełło.

Sondaż prezydencki

Według sondażu Opinia24 na zlecenie Radia Zet, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 32 proc. głosów. Popierany przez PiS Karol Nawrocki otrzymał 24 proc. Trzecie miejsce z wynikiem 15 proc. zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (Polska 2050) – 7 proc., Krzysztof Stanowski (założyciel Kanału Zero) – 4 proc. oraz Magdalena Biejat (Lewica) i Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – po 3 proc. poparcia. Adrian Zandberg (Razem) otrzymał 2 proc. głosów, a Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 1 proc.

Czytaj też:

Pierwszy taki pozew w kampanii wyborczej. "Co za niecierpliwy człowiek"Czytaj też:

Kaczyński: Ważny konkret Nawrockiego. Chodzi o ceny prądu