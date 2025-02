Pierwszy taki pozew w kampanii wyborczej. "Co za niecierpliwy człowiek"

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Sławomir Ćwik oskarżył Sławomira Mentzena o sprzeniewierzenie środków i unikanie podatków.

– Poseł Mentzen chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 mln zł przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy za 36 zł każda – stwierdził z mównicy sejmowej poseł Polski 2050.

– Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Mentzen? Tyle są warte pana obietnice? – pytał Ćwik.

– Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Mentzen, zamiast pracować w Sejmie, wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu i dlatego podnoszę ten temat – grzmiał z mównicy.

Mentzen pozywa posła Ćwika

"Do zobaczenia w sądzie! Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże!" – zwrócił się do Ćwika kandydat Konfederacji na prezydenta.

"Czyli jednak Pan stchórzył, Pośle Mentzen! Może Pan rozstrzygnąć w 24 godziny przed sądem czy kłamię czy nie – ale Pan wolał uciec w długi proces cywilny, gdzie prawomocne orzeczenie zapadnie za kilka lat. Dlaczego nie korzysta Pan z trybu wyborczego? Bo się Pan boi przegranej" – odparł Sławomir Ćwik.

Jak się okazało, Sławomir Mentzen złożył dwa pozwy – jeden w procesie cywilnym i drugi w trybie wyborczym. Sławomir Ćwik domagał się opublikowania w mediach społecznościowych skanu wniosku do sądu. Na reakcję współprzewodniczącego Konfederacji nie trzeba było długo czekać.

"Co za niecierpliwy człowiek" – napisał Mentzen. I zamieścił dokument.

Pozew w trybie wyborczym

Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu kolejnych 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wniosek do sądu wnosi kandydat lub pełnomocnik wyborczy komitetu.

