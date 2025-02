Najnowszy sondaż prezydencki. Na tego kandydata chce głosować większość

Sondaż Opinia24 na zlecenie Radia ZET nie przynosi żadnego przełomu w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Na czele wciąż znajduje się Rafał Trzaskowski. Za nim ze sporą stratą uplasował się Karol Nawrocki. Podium zamyka Sławomir Mentzen.

Wyniki najnowszego sondażu

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 32 proc. głosów. Popierany przez PiS Karol Nawrocki otrzymał 24 proc. głosów. Trzecie miejsce z wynikiem 15 proc. wskazań zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Na dalszych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia z Polski 2050 z wynikiem 7 proc., Krzysztof Stanowski z 4 proc., Magdalena Biejat i Grzegorz Braun z 3 proc. każdy.

Adrian Zandberg otrzymał 2 proc. głosów, a Marek Jakubiak – 1 proc. Marek Woch, Piotr Szumlewicz i Joanna Senyszyn nie uzyskali żadnego poparcia.

Deklarowana frekwencja wyniosła 68 proc.

Dla porównania w sondażu IBRiS dla Onetu Trzaskowski zdobył 37,3 proc. głosów, z kolei Nawrocki otrzymał 23,9 proc. wskazań. Trzeci w zestawieniu Sławomir Mentzen z Konfederacji może liczyć na 8,9 proc. poparcia. Czwarte miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 6,8 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Magdalena Biejat (Lewica) – 5 proc., Krzysztof Stanowski (dziennikarz, założyciel Kanału Zero) – 3 proc., Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) – 1,7 proc., Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) – 1,2 proc., a także Adrian Zandberg (Razem) – 1,1 proc.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Pierwszym politykiem, który spełnić wymóg liczby zebranych podpisów był Sławomir Mentzen. Wkrótce po nim również Rafał Trzaskowski przekazał, że zebrał wymagane 100 tys. podpisów. Obaj kandydaci zapewnili, że zbiórki będą trwały nadal.

Czytaj też:

"Policzek dla milionów Polaków". Nawrocki ostro o odrzuceniu projektu "Tak dla CPK"Czytaj też:

Trzaskowski zmienia zdanie? "To po prostu zdrowy rozsądek"