"Policzek dla milionów Polaków". Nawrocki ostro o odrzuceniu projektu "Tak dla CPK"

Sejmowa komisja infrastruktury opowiedziała się w środę za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy, zobowiązującej rząd do realizacji inwestycji CPK.

– Poseł Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – alarmowała poseł Paulina Matysiak.

Obywatelski projekt ustawy, pod którym podpisało się 200 tys. Polaków, zobowiązuje rząd, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, organy administracji rządowej oraz spółkę celową CPK do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie i w harmonogramie zawartych w uchwale Rady Ministrów z 24 października 2023 r.

Tymczasem komisja odrzuciła projekt, nie dopuszczając do merytorycznej dyskusji. – Dziś na posiedzeniu komisji infrastruktury koalicja 13 grudnia odrzuciła projekt obywatelski "Tak dla CPK". Mówią, że chcą budować CPK, ale kiedy obywatele mówią "sprawdzam", komisja mówi "nie" dla CPK i koalicja rządowa mówi "nie" dla CPK. Nie dopuszczono do dyskusji, nie dopuszczono do pracy merytorycznej. Po prostu CPK zostało skreślone i to pokazuje prawdziwe intencje tego rządu. Bez jego zmiany CPK nie będzie. Wniosek nasuwa się sam – mówił po posiedzeniu poseł PiS Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nawrocki: Tak dla CPK. Tak dla rozwoju

Do decyzji komisji infrastruktury odniósł się kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki. W nagraniu opublikowanym na portalu X skrytykował odrzucenie projektu.

– Posłowie rządzącej koalicji przegłosowali na komisji wyrzucenie do kosza obywatelskiego projektu "Tak dla CPK", pod którym podpisało się 200 tysięcy obywateli. To policzek dla milionów Polaków popierających budowę tej ambitnej i niezbędnej dla naszego rozwoju inwestycji – stwierdził. – Nie pozwolę ekipie panów Tuska i Trzaskowskiego zdeptać aspiracji Polaków. Tak dla CPK. Tak dla rozwoju – podkreślił.

Podobną deklarację Nawrocki składał już wcześniej. Podczas spotkania wyborczego w Biłgoraju pod koniec stycznia. Zapewniał, że jako prezydent zgłosi swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą, która będzie odnosić się do powrotu do obywatelskiego projektu CPK. Prezes IPN zaznaczył, że lotnisko musi zostać zbudowane według planów sprzed 15 października 2023 roku.

Zmiany wprowadzone przez rząd Tuska

Rząd Donalda Tuska deklaruje, że CPK powstanie, jednak w innej niż pierwotnie zakładano formie. 31 grudnia rząd przyjął nową uchwałę o ustanowieniu programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Nowy harmonogram zakłada, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią.

Przewidziano też zaawansowane prace budowlane na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania. W ramach programu "Polska w 100 minut" docelowo dojazd do tych miast ma zająć z Warszawy ok. 100 minut.

