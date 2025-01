"Będziemy największym hubem". Padła deklaracja ws. CPK

Wiceminister podkreślił w rozmowie z RMF FM, że ruch pasażerski na 2032 r. jest większy niż przewidywano rok temu. To właśnie w tym roku zaplanowano otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Lotnisko jest otwarte w październiku 2032 na sezon jesienno-zimowy z przepustowością 34 mln pasażerów. IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – przyp. red.) przewiduje 31,4 mln. Budujemy to lotnisko na 44 mln pasażerów – zapowiedział Lasek. Zaznaczył jednocześnie, że port będzie mógł osiągnąć liczbę 60 mln pasażerów.

CPK a lotnisko Chopina. Wiceminister wyjaśnia

Pełnomocnik rządu ds. CPK został zapytany o to, dlaczego w czasie realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozbudowuje się także warszawskie Lotnisko Chopina. Wiceminister zaznaczył, że jeśli takie kroki nie zostałyby podjęte, Polska ryzykowałaby utratą ruchu lotniczego.

– Gdybyśmy nic nie zrobili z Okęciem, to ono by się zapchało. Jest już pod korek. 21 mln pasażerów w zeszłym roku. Ale de facto przepustowość jest na poziomie 23 mln, można byłoby dojść do 25 mln – zaznaczył Maciej Lasek. – Nie chcemy tracić tego rosnącego ruchu. Wąskie gardło jest w terminalu. Za około 1 mld złotych i to ze środków, które nie obciążają projektu CPK, można nie stracić tego ruchu – dodał.

Pełnomocnik rządu ds. CPK stwierdził, że w pierwszym okresie po przeniesieniu ruchu pasażerskiego do CPK, wojsko i samoloty rządowe będą jeszcze korzystać z Lotniska Chopina.

Co z regionalnymi lotniskami? Lasek: Polacy kochają latać

Maciej Lasek odniósł się również do przyszłości regionalnych lotnisk w Polsce. Jego zdaniem, znaczna cześć portów lotniczych w kraju będzie miała duży potencjał, niezależnie od działania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Polacy kochają latać i to z lotnisk bliskich miejscom, w których mieszkają. Lotniska regionalne biją rekordy – powiedział wiceminister.

Jak zapewnił pełnomocnik rządu ds. CPK, "założenie jest takie, że będziemy największym, a przede wszystkim najnowocześniejszym hubem w Europie Centralnej dla tej części Europy".

