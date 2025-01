"Otwarcie drogi do pozwoleń na budowę". CPK otrzymał kluczową decyzję

– To najważniejsza i największa decyzja w historii tego urzędu. Kluczowa rzecz, która wynika z tej decyzji, to otwarcie drogi do uzyskiwania pozwoleń na budowę, czyli rozpoczęcia procesu budowlanego – powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Decyzja lokalizacyjna obejmuje 2339 działek na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Ich łączna powierzchnia to 2585 hektarów. W najbliższych dniach w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowane obwieszczenie. Następnie decyzja zostanie przekazana do gmin.

– Ubiegły rok był dobry dla programu CPK. Przez pierwsze miesiące musieliśmy go bardzo gruntownie przejrzeć. Mimo że sama idea była dobra, to wymagał gruntownej zmiany. To nierealne harmonogramy i głównie opowiadanie, a nie realizacja zadań. Mój poprzednik mówił, że decyzja lokalizacyjna będzie wydana w 2020 r. Według dokumentów miała być wydana w lipcu 2023 – powiedział z kolei Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. CPK.

Nowy program CPK

31 grudnia ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła nową uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024–2030", przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nowy harmonogram zakłada, że do końca 2032 r. uruchomiony zostanie pierwszy etap Lotniska CPK i Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą, CPK i Łodzią.

Przewidziano też zaawansowane prace budowlane na odcinkach KDP do Wrocławia i Poznania. W ramach programu "Polska w 100 minut" docelowo dojazd do tych miast ma zająć z Warszawy ok. 100 minut.

Według dokumentu zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 r. został oszacowany na 131,7 mld zł. Inwestycja w CPK będzie realizowana przy wykorzystaniu pieniędzy, którymi dysponuje Skarb Państwa, "pieniędzy unijnych", a także środków zewnętrznych, w tym długu bankowego, obligacji emitowanych przez spółkę CPK.

