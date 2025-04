"Najważniejsza zmiana prawa w ostatnich latach". Nawrocki zapowiada projekty ustaw

– To będzie najważniejsza zmiana prawa w ostatnich latach. W kolejkach do lekarzy i przychodni pierwszeństwo muszą mieć obywatele Polski. W szkołach i przedszkolach – polskie dzieci. Musimy wprowadzić brak dopłat do ukraińskich i innych emerytur, a świadczenia socjalne będą przede wszystkim dla Polaków – powiedział Karol Nawrocki w nowym nagraniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X przez jego sztab wyborczy.

– Ustawy to gwarantujące przedstawię parlamentowi – zapowiedział kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. – Pomagajmy innym, ale dbajmy przede wszystkim o własnych obywateli – stwierdził.

– Jeśli zostanę prezydentem, będę kierował się prostą, ale ważną zasadą: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – zadeklarował prezes Instytutu Pamięci Narodowej. "Polacy nie mogą być traktowani gorzej we własnym kraju niż imigranci" – czytamy na profilu #Nawrocki2025.

Nawrocki przedstawił "Plan dla polskiej wsi"

W sobotę Karol Nawrocki przedstawił "Plan dla polskiej wsi". Przypomniał o potrzebie powstrzymania Zielonego Ładu i umowy z Mercosur, a także o przywrócenia ceł na produkty rolne spoza Unii Europejskiej.

Kandydat na prezydenta pokazał sześciopunktowy program dla wsi: bezpieczeństwo produkcji rolnej, stop Zielonemu Ładowi, ochrona polskiej wsi, stop umowie z Mercosur i nieuczciwej konkurencji z Ukrainy, wsparcie dla gospodarstw rodzinnych, polska ziemia w polskich rękach.

– Nie podpiszę żadnej ustawy, która ogranicza produkcję roślinną lub zwierzęcą. Będę chronił rolników przed regulacjami osłabiającymi konkurencyjność polskiego rolnictwa – mówił Nawrocki.

– Deklaruję, że gdy zostanę prezydentem RP, to zwrócę się do Senatu o narodowe referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu. Nie dla Zielonego Ładu! – oznajmił. Zapowiedział też zwołanie szczytu państw, które nie chcą Zielonego ładu oraz krajów graniczących z Ukrainą, żeby sprzeciwić się nieuczciwej konkurencji w rolnictwie i transporcie produktów rolnych z Ukrainy.

