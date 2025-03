Podano aktualną liczbę polskich żołnierzy. Jest jedna nowość

Informacje o liczebności polskiej armii podała "Rzeczpospolita", powołując się na słowa gen. Wiesława Kukuły. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podkreślił w rozmowie z Jarosławem Wolskim, że Siły Zbrojne RP obejmują zarówno żołnierzy zawodowych, jak i tych, którzy w razie potrzeby mogą zostać powołani do służby.

Gen. Kukuła: Rola rezerw jest kluczowa

Gen. Kukuła doprecyzował również, że podana liczba uwzględnia rezerwistów, których można natychmiast wezwać do służby w przypadku kryzysu – poinformowała "Rzeczpospolita". Dziennik przypomina, że już kilka miesięcy temu gen. Kukuła zwracał uwagę na kluczową rolę rezerw w przypadku długotrwałego konfliktu.

Informacja o 550 tys. żołnierzy gotowych do mobilizacji to nowość. Do tej pory bowiem podawano jedynie dane dotyczące liczby żołnierzy "pod bronią". Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, informował wcześniej, że Wojsko Polskie liczy 206 tys. żołnierzy, w tym 144 tys. wojskowych zawodowych oraz 40 tys. członków Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostałą część stanowią podchorążowie oraz żołnierze pełniący dobrowolną służbę wojskową.

"Rzeczpospolita" pisze, że Sztab Generalny WP pracuje nad reformą szkolenia rezerwistów, tak aby ich przygotowanie było na równi z żołnierzami sił operacyjnych. W ramach operacji "Szpej" nowo tworzone jednostki, w tym 1. Dywizja Piechoty Legionów, będą odpowiadać za realizację tego celu.

Polska planuje znaczący wzrost nakładów na obronność – w latach 2025-2035 budżet na ten cel ma wynieść 1,9 biliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone zarówno na zakup nowoczesnego uzbrojenia, jak i na zwiększenie liczebności armii.

Polacy przeciwni wysyłaniu żołnierzy na Ukrainę

Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna pomysłom wysyłania polskich wojsk na Ukrainę. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie Radia ZET. W badaniu zadano Polakom następujące pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem polscy żołnierze powinni uczestniczyć w misji stabilizacyjnej na Ukrainie?". Okazało się, że tylko 22 procent uczestników przeprowadzonego w Polsce sondażu popiera wysłanie polskich wojska na Ukrainę. Przeciwko jest natomiast 63 procent pytanych.

W lutym na posiedzeniu Sejmu rządząca większość odrzuciła wniosek Sławomira Mentzena o głosowanie w sprawie uchwały wzywającej rząd do niewysyłania Wojska Polskiego na Ukrainę. "Za" głosowało 176 posłów, przeciw było 239, wstrzymało się 6. Wniosek Konfederacji poparło Prawo i Sprawiedliwość.

