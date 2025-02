Niebezpieczna dyskusja o wysyłaniu wojsk na Ukrainę. Odpowiedź Polaków jasna

W Polsce rozgorzała dyskusja sugerująca, że opcja wysłania polskich żołnierzy po rozejmie na Ukrainie może być brana na poważnie. Cześć komentatorów zwraca wobec tego uwagę, że przecież byłoby to bardzo niebezpieczne, ponieważ byłaby to misja bez parasola NATO, wszystko wskazuje na to, że bez udziału Amerykanów, a ponadto dałaby Rosjanom idealną okazję do prowokacji wobec polskich żołnierzy. Podnoszą też, że skoro część polityków, publicystów i dziennikarzy tak bardzo chce polskiej obecności na Ukrainie, to w każdej chwili sami mogą się tam udać jako ochotnicy.

Sondaż. Polacy nie chcą wysłania wojsk na Ukrainę

Odpowiedź ankietowanych jest jasna. W badaniu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie Radia ZET zadano Polkom i Polakom następujące pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem polscy żołnierze powinni uczestniczyć w misji stabilizacyjnej na Ukrainie?". Respondenci odpowiedzieli następująco:

Zdecydowanie tak – 5 proc.

Raczej tak – 17 proc.

Raczej nie – 30 proc.

Zdecydowanie nie – 33 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć -15 proc.

Zatem 22 proc. uczestników przeprowadzonego w Polsce sondażu popiera wysłanie polskich wojska na Ukrainę. Przeciwko polskich żołnierzy na Ukrainę jest 63 procent pytanych.

Większość sejmowa nie chciała głosować uchwały

W czwartek na początku obrad parlamentu większość sejmowa odrzuciła wniosek Sławomira Mentzena o głosowanie w sprawie uchwały wzywającej rząd do niewysyłania Wojska Polskiego na Ukrainę.

"Za" głosowało 176 posłów, przeciw było 239, wstrzymało się 6. Wniosek Konfederacji poparło Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Andrzej Śliwka powiedział, że przegłosowanie tej uchwały jest konieczne, ponieważ Rafał Trzaskowski – jeśli wygra wybory – zrobi, co nakażą mu unijne elity.

Kosiniak-Kamysz: W sprawie braku zgody na wysłanie wojsk Polacy są zjednoczeni

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał z mównicy, że nie trzeba jej głosować, ponieważ polski rząd nie wyśle wojsk na Ukrainę.

– Polska nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. I rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest stanowisko rządu polskiego. To jest stanowisko prezentowane przez premiera Tuska, to jest moje stanowisko jako ministra obrony narodowej, to jest stanowisko ministra spraw zagranicznych, prezentowane również za granicą – powiedział w trakcie wystąpienia.

Polityk przypomniał to, co mówił wcześniej – że Polska ma inną misję w dojściu do sprawiedliwego pokoju. Przypomniał o wciąż trwającym ataku hybrydowym na granicy polsko-białoruskiej. Mówił też o Polsce jako hubie logistycznym dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jest to przez rządzących artykułowane zarówno najważniejszemu sojusznikowi w dziedzinie bezpieczeństwa – Stanom Zjednoczonym, jak i partnerom w Europie.

– W sprawie braku zgody na wysłanie wojsk Polacy są zjednoczeni i ta izba również musi być zjednoczona – podkreślił.

Więcej o niebezpieczeństwie płynącym z deliberacji o wysłaniu wojsk na Ukrainę na naszym kanale YouTube mówił redaktor naczelny Do Rzeczy Paweł Lisicki.

