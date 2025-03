Cena nie gra roli

Aktorka Marieta Żukowska chętnie dzieli się ze swoimi fanami miłością do Włoch. Jak przyznaje, ten kraj, który był celem pierwszych wakacji w życiu, skradł jej serce. – Miałam 16 lat i zwariowałam. Zobaczyłam włoskie dziewczyny, włoskich chłopaków, ten ich luz, ich radosne podejście do życia. Myślę, że to była taka pierwsza miłość [...]. Bardzo kocham ten kraj [...]. Włochy dają mi radość, słońce, jedzenie. Ja się tam po prostu wyluzowuję na maksa [...] – podkreśla aktorka. Żukowska przyznaje, że wiele razy myślała o tym, żeby przeprowadzić się do Włoch, jednak za bardzo kocha Warszawę. – Myślałam wiele razy o tym, ale kocham Warszawę, kocham tu pracować i myślę, że to jest dla mnie takie idealne połączenie, że jeżdżę tam sobie, mam tam dom i wracam tu i żyję w Warszawie – wyznała.