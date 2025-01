"Z Bożą i ludzką pomocą". Braun zdecydował ws. udziału w wyborach prezydenckich

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się spekulacje odnośnie możliwego startu Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich. Europoseł postanowił rozwiać wątpliwości i potwierdził, że będzie ubiegać się o najwyższy urząd w państwie.

– Będę kandydował w tych wyborach, z Bożą i ludzką pomocą. To jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szanse [...] na to, by w następnym parlamencie znalazła się reprezentacja polskich katolików — oświadczył polityk Konfederacji w rozmowie z Dawidem Mysiorem z serwisu Sprawki.

Niezadowolenie Konfederacji

Doniesienia o starcie Brauna miały wywołać w kręgu Sławomira Mentzena duży niepokój. O tym, że europoseł wystartuje w wyborach mówił nieoficjalnie prof. Mirosław Piotrowski.

– Braun chce nas szantażować. Chce wymusić więcej pieniędzy i stanowisk. Straszy, że może wystartować i daje sygnał, że w ten sposób może zaszkodzić Mentzenowi w wyborach. Bo nie ma się co oszukiwać, Braun zabrałby trochę poparcia Mentzenowi – mówi Onetowi jeden z polityków Konfederacji, ze skrzydła kandydata partii na prezydenta. – Nie wiemy, co robi Braun. Nie mamy z nim żadnego kontaktu. Każdy, kto zna Sławomira Mentzena wie, że Sławek nie da się nikomu szantażować. Mentzen na pewno nie zadzwoni do Brauna– twierdzi działacz Nowej Nadziei.

Ruszyła kampania wyborcza

W środę marszałek Sejmu podpisał postanowienie ws. zarządzenia wyborów prezydenckich. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 maja. Druga, jeśli będzie konieczna (żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów) odbędzie się 1 czerwca.

Największe ugrupowania polityczne ogłosiły swoich kandydatów na wybory prezydenckie 2025. KO wyłoniła w prawyborach Rafała Trzaskowskiego, a PiS poparło bezpartyjnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Karola Nawrockiego.

O prezydenturę zawalczą także Szymon Hołownia z Polski 2050, wspierany przez PSL, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców oraz wicemarszałek Magdalena Biejat, której poparcia udzieliła Lewica. W sobotę start ogłosił Adrian Zandberg z partii Razem.

Wielu ekspertów wskazuje, że należy się spodziewać, iż swoich sił spróbuje "kandydat z zewnątrz" – ktoś związany z mediami lub dużym biznesem. O chęci startu w wyborach wypowiedział się szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

