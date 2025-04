Konferencja Prawicy Wolnościowej jednak się odbędzie. Nowa lokalizacja

Władze instytutu domagają się zapłacenia kar umownych.

– To miejsce należy pośrednio do Ministerstwa Rolnictwa, czyli w pewnym sensie jest w stu procentach państwowe i nagle oni odwołują nam lokal, powołując się, że stracą dobry wizerunek z powodu tego, że jednym z dwunastu prelegentów jest Grzegorz Braun, który zawsze był u nas prelegentem na konferencjach, więc czy on jest akurat kandydatem na prezydenta czy nie, to nie ma znaczenia. On po prostu w tych naszych imprezach bierze udział – powiedział Tomasz Sommer, redaktor naczelny "Najwyższego CZAS!”-u.

Organizatorzy skierują sprawę do sądu

Wśród zaproszonych są m.in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, prof. Piotr Kowalczak, czy Krzysztof Bosak.

Tomasz Sommer zapewnił, że wydarzenie i tak się odbędzie, a organizator, spółka 3S Media wejdzie na drogę prawną, jeśli instytut nie zmieni swojej decyzji. Dziennikarz uważa, że cała sytuacja to przejaw dyskryminacji i ma ona charakter polityczny.

– Rząd rzuca nam kłody pod nogi, to robi partia PSL – Polska 2050 Hołowni, pan minister rolnictwa, jakaś tam pani, która jest oddelegowana do tego typu instytucji, jak ten Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Z przyczyn politycznych chcą odwołać naszą imprezę, ale nasza impreza dojdzie do skutku – powiedział.

Konferencja jednak się odbędzie. Jest nowa lokalizacja

Ostatecznie organizatorom udało znaleźć się inne miejsce na organizację wydarzenia. O nowej lokalizacji poinformował w mediach społecznościowych redaktor naczelny "Najwyższego CZAS!-u".

"Uwaga komunikat! XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej, w związku ze skandalicznym jednostronnym zerwaniem umowy przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Dedek Park, Al. Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa. Można tam dojechać metrem do stacji Stadion, od której trzeba przejść ok. 100 m. W pobliżu znajdują się miejskie parkingi (w weekend bezpłatne) gdzie można zostawić samochody. Bezpośrednio przed hotelem nie ma darmowych miejsc parkingowych. Serdecznie zapraszamy!" – czytamy we wpisie Tomasza Sommera na portalu X.

Ramowy program Konferencji Prawicy Wolnościowej

Poniżej publikujemy plan imprezy.

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki, PAFERE

11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt.,"Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach". Dyskusja po filmie.

13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki "Zmiany klimatu"): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki "Wojna o prąd"): Jak zapewnić Polsce tani prąd

15:00 – 15.45 Roman Warszawski: Narodziny męskiej tożsamości politycznej

16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 12:00 Janusz Korwin-Mikke: Jak odzyskać wolność

12:00 – 13:00 Paweł Lisicki, Piotr Szlachtowicz: Mit starszych braci w wierze

13:30 – 15:30 Grzegorz Braun (kandydat na Prezydenta RP): Jak odbić Polskę

Więcej informacji na portalu zrzutka.pl.

