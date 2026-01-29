Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa podczas dorocznej konferencji Europejskiej Agencji Obrony w Brukseli powiedziała, że "niedopuszczalne jest, aby weto jednego kraju mogło blokować politykę pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej".

Kallas nawołuje do zniesienia jednomyślności w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Kaja Kallas z Estonii zaprezentowała nieustannie powtarzaną przez zwolenników centralizacji UE narrację, że jednomyślność w decyzjach uniemożliwia władzom Unii Europejskiej wystarczająco szybką reakcję, w sytuacji, w której obecne kryzysy geopolityczne wymagają pilnych reakcji.

Wysoka Przedstawiciel zaleciła przeanalizowanie możliwości przewidzianych w traktatach UE – konstruktywnego wstrzymania się od głosu, stopniowego rozszerzenia głosowania większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz stosowania klauzuli wzajemnej obrony – w celu przyspieszenia procesu decyzyjnego w polityce politycznej i wojskowej.

"Działać jak Europejczycy, a nie jak narody"

Jak mówiła, Europa nie jest już głównym celem geopolitycznym Waszyngtonu i zmiana ta trwa już od jakiegoś czasu; ma ona charakter strukturalny, a nie tymczasowy. – Ta zmiana strategicznego nastawienia zachwiała fundamentami relacji transatlantyckich. Stany Zjednoczone pozostają partnerem i sojusznikiem Europy, ale konieczne jest dostosowanie się do nowych realiów, a Europa musi działać pilnie – powiedziała.

– Żadne wielkie mocarstwo w historii nigdy nie zorganizowało sobie przetrwania, pozostając jednocześnie nienaruszonym – dodała, podkreślając, że priorytetem jest wzmocnienie obronności. Kallas zwróciła uwagę, że europejski potencjał obronny jest rozdrobniony, a państwa członkowskie nadmiernie koncentrują się na interesach narodowych, co spowalnia i osłabia wspólne działania. Wobec tego jej zdaniem. – Musimy zmienić naszą kulturę i działać jak Europejczycy, a nie jak narody – powiedziała Kallas.

Porzucenia zasady jednomyślności w UE konsekwentnie domagają się elity niemieckie.

