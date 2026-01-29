"Oni się ośmieszają". Mocny głos z Pałacu Prezydenckiego

W ubiegły piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem".

Leśkiewicz: Politycy KO ośmieszają się

W spotkaniu z prezydentem wzięli udział politycy Konfederacji, PSL, Polski 2050 oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zaproszenie odrzuciły Koalicja Obywatelska i Lewica. Leśkiewicz wskazał, że niepochlebne komentarze ze strony posłów KO m.in. Barbary Nowackiej wynikają z arogancji i niewiedzy.

– Pani minister Nowacka w jednym z programów powiedziała, że Koalicja nie przyjmuje tego zaproszenia, bo pan prezydent nie ma takich prerogatyw konstytucyjnych, ustawowych, które by mu pozwalały na spotkania z przedstawicielami ugrupowań politycznych. To ja powiem jedną rzecz, otóż w programie nauczania 8 klasy z Wiedzy o Społeczeństwie, żeby zaliczyć ten przedmiot na ocenę dopuszczającą, jest podstawowa znajomość konstytucji – powiedział na antenie Radia Zet.

– Pani minister edukacji najwyraźniej nie zna programu nauczania szkoły podstawowej z WOS-u, zatem nie zdałaby egzaminu z Wiedzy o Społeczeństwie, zatem pała. Artykuł 126. polskiej konstytucji określa wyraźnie jaka jest kompetencja i osadzenie ustrojowe Prezydenta RP, pan prezydent jest najwyższym przedstawicielem władzy państwowej, który zapewnia ciągłość władzy – dodał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego mówił dalej, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie pojawili się w Pałacu Prezydenckim.

– Można by powiedzieć, że Koalicja powinna zmienić swoją nazwę na Klub Opornych, bo są tak oporni na współpracę z głową państwa, że możemy w tym momencie powiedzieć, że oni się ośmieszają – stwierdził.

