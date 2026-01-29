"Blokada ukraińskiego złomu". Płaczek po rozmowie z Nawrockim: Sytuacja jest poważna

Zakończyło się spotkanie, na które prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych (politycy KO i Lewicy odmówili w nim udziału).

Grzegorz Płaczek na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem podkreślił, że spotkanie było "bardzo potrzebne, bardzo merytoryczne, niestety bardzo krótkie", gdyż trwało zaledwie godzinę.

Rozmowy dotyczyły polskich przedsiębiorstw, coraz wyższych rachunkach za prąd, prezydenckiego pomysłu ustawy obniżającej wysokość rachunków za energię elektryczną, a także edukacji zdrowotnej.

"Blokada złomu". Płaczek: Sytuacja bardzo poważna

– Rozmawialiśmy o projektach ustaw, które leżą na biurku pana prezydenta. Między innymi chodzi o NIS 2 i również o ustawę, która reguluje zawód psychologa. Rozmawialiśmy o Ukrainie, o blokadzie złomu z Ukrainy do Unii Europejskiej, który wszedł w życie w styczniu 2026 roku i o tym, jaki ta decyzja będzie miała skutek na przyszłość polskiej stali. Sytuacja jest bardzo poważna, bardzo groźna i zastanawialiśmy się, jakie możemy znaleźć rozwiązanie tutaj i czy Pałac Prezydencki, w jaki sposób może skutecznie zareagować i pomóc polskiej branży – kontynuował.

Dyskusje dotyczyły również kalendarzu szczepień obowiązkowych i edukacji domowej. Płaczek przyznaje, że pojawiły się również obszary, które różniły go z prezydentem, jednak nie wyjawił, czego one dotyczyły. Polityk stwierdził jedynie, że "czasami Konfederacja chciałaby zrobić coś w inny sposób, ale cel jest taki sam".

Z kolei w styczniu 50 proc. badanych w sondażu CBOS dobrze oceniło działalność prezydenta. Negatywną ocenę wystawiło 39 proc. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o 1 pkt proc. w stosunku do badania z grudnia 2025 roku. Negatywne oceny pracy prezydenta stanowią wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. 12 proc. respondentów nie ma zdania na temat prezydentury Nawrockiego.

