Pół roku prezydentury. Sondaż ujawnia ważną rzecz dla Nawrockiego

"Czy Karol Nawrocki spełnia Pani/Pana oczekiwania jako prezydent Polski?" – takie pytanie zadano w najnowszym sondażu pracowni Sw Research dla Onetu.

Odpowiedź "tak" wskazało 41,8 proc. respondentów. Przeciwnego zdania zdania jest niemalże tyle samo Polaków, gdyż 41,4 proc. uczestników sondażu. Z kolei opcję "trudno powiedzieć" wybrało 16,8 proc. ankietowanych.

Mężczyźni są częściej pozytywnie nastawieni do prezydenta niż kobiety. 45 proc. z nich ocenia głowę państwa pozytywnie, podczas gdy wśród kobiet ten wynik wynosi 38,4 proc.

Najmłodsi stoją za Nawrockim

Prezydent cieszy się dużym poparciem wśród najmłodszych wyborców. Wśród osób do 24. roku życia 50,7 proc. osób jest zadowolonych z Nawrockiego, podczas gdy przeciwnego zdania jest 26 proc. Ten wynik jest nadal silny w grupie wiekowej 25-34 lata – 51,9 proc. głosów "na tak" i 29,9 proc., przeciwnych.

Poparcie dla głowy państwa wyraźnie załamuje się wśród starszych roczników. Wśród respondentów w wieku 35–49 lat 43,9 proc. uważa, że Nawrocki odpowiada ich oczekiwaniom wobec prezydenta, a odmiennego zdania jest 36,4 proc. badanych. W grupie powyżej 50 lat dominują opinie krytyczne – 51,8 proc. respondentów źle ocenia prezydenta, podczas gdy zadowolenie wyraża 35,2 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line

Sondaż CBOS przyniósł inne wyniki

Z kolei w styczniu 50 proc. badanych w sondażu CBOS dobrze oceniło działalność prezydenta. Negatywną ocenę wystawiło 39 proc. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o 1 pkt proc. w stosunku do badania z grudnia 2025 roku. Negatywne oceny pracy prezydenta stanowią wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. 12 proc. respondentów nie ma zdania na temat prezydentury Nawrockiego.

