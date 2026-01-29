"Nie będzie miał go nigdzie". Schetyna wprost o Nawrockim

Polityk KO był w środę gościem "Punktu Widzenia Szubartowicza" na antenie Polsat News. W programie poruszono temat trwającego od miesięcy sporu na linii prezydent – rząd o nominację ambasadorskie.

Schetyna jednoznacznie: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie miał swojego ambasadora nigdzie

Zdaniem Grzegorza Schetyny, należy "wspólnie" rozwiązać problemy personalne i polityczne dotyczące akceptacji przez prezydenta listy 155 ambasadorów, którzy objąć mają swoje stanowiska w stolicach państw na całym świecie. Senator zwrócił uwagę, że sygnały w tej sprawie po ostatnim spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim są "optymistyczne".

Według Schetyny, głównym problemem w tej kwestii nie jest jednak to, kto przeszkadza prezydentowi, ale kto miałby zastąpić osoby, które akceptacji Karola Nawrockiego nie uzyskały. Chodzi o to, tłumaczył, aby kandydatury zyskały akceptację obu stron, a jednocześnie godnie reprezentowały kraj.

Czy prezydent mógłby przedstawić swojego kandydata na ambasadora? Tu odpowiedź polityka KO była jednoznaczna. – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: nie ma takiej formuły, w której – tak jak słyszę, czy czytam, przedstawiciele prezydenta mówią – że prezydent chciałby mieć swojego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie – powiedział, po czym dodał: "Nie ma takiej formuły, a prezydent Karol Nawrocki nie będzie miał swojego ambasadora nigdzie, także w Waszyngtonie. Wynika to z ustawy i z prawa, że ambasador jest przedstawicielem ministra spraw zagranicznych i polskiego rządu. I oni muszą sobie z tego zdawać sprawę".

Spotkanie Nawrocki – Sikorski

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Rozmowy trwały około półtorej godziny. "Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim przebiegało w dobrej, konstruktywnej atmosferze, w duchu porozumienia. Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" – przekazał w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór na portalu X.

Wcześniej Sikorski przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Nawrockim poświęcone m.in. kwestii nominacji ambasadorskich, wokół których od wielu miesięcy trwa spór. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Bogdana Klicha i Ryszard Schnepfa.

