Zacharowa oskarża Nawrockiego. "Powtórzył fałszywe twierdzenia"

We wtorek prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i Auschwitz. W swoim wystąpieniu wygłoszonym jeszcze przed oficjalną częścią obchodów, przywódca przypomniał, że to sowieccy żołnierze wyzwolili ten obszar. Nawrocki zwrócił też uwagę na szerszą rolę Związku Radzieckiego w II wojnie światowej.

– Natomiast poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich [więźniów] wolność, bo była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w 1939 roku rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu. Bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową – wskazywał Karol Nawrocki.

Na wystąpienie polskiego prezydenta zareagowała rzecznik prasowa rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. "Prezydent Polski Nawrocki, przemawiając podczas uroczystości upamiętniających w muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, po raz kolejny rażąco zniekształcił historię. Powtórzył fałszywe twierdzenie, że Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, co ostatecznie doprowadziło do tragedii Holokaustu" – napisała na Telegramie przedstawicielka Kremla.

Następnie Zacharowa udzieliła prezydentowi RP "rady". "Zalecamy Nawrockiemu ponowne przeczytanie artykułu prezydenta Władimira Putina '75 lat Wielkiego Zwycięstwa: wspólna odpowiedzialność przed historią i przyszłością« z 19 czerwca 2020 r.'" – dodała.

"Auschwitz jest też symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych"

W swoim przemówieniu prezydent Nawrocki zaznaczył, że Auschwitz jest dziś symbolem nie tylko barbarzyństwa, ale również obojętności. – Dziś Auschwitz jest symbolem z jednej strony bestialstwa i barbarzyństwa, ale jest też symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych i obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939–1941 – powiedział.

Prezydent powrócił także do kwestii reparacji wojennych. – Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju – świadczył. Jak podkreślił, "za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić".

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Auschwitz pozostaje miejscem zagłady co najmniej 1,1 mln ludzi – Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz osób innych narodowości.