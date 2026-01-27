"Za każdą wojnę trzeba zapłacić i przeprosić". Prezydent w rocznicę wyzwolenia Auschwitz

W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał znaczenie pamięci historycznej oraz odpowiedzialność państwa polskiego za strzeżenie prawdy o niemieckich zbrodniach i ich ofiarach. – Jesteśmy dziś w drodze pamięci i prawdy historycznej – mówił prezydent.

"Auschwitz pozostaje symbolem zupełnego odhumanizowania"

Nawrocki zwracał uwagę, że sam obóz pozostaje symbolem skrajnego okrucieństwa. – Auschwitz pozostaje symbolem zupełnego odhumanizowania, pełnego barbarzyństwa. Był fabryką śmierci zorganizowanej przez Niemców – mówił. Jednocześnie zaznaczył, że genezy tej zbrodni nie można ograniczać wyłącznie do czasu funkcjonowania obozu. – Ta droga nie rozpoczęła się w Auschwitz. Ta droga rozpoczęła się dużo wcześniej, w międzywojennych Niemczech – dodał prezydent.

Karol Nawrocki przypomniał także, że kluczowym momentem był rok 1933. – W roku 1933 w sposób wyraźny naród niemiecki poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy – mówił, podkreślając, że odpowiedzialność za Holokaust ponosi III Rzesza niemiecka. – To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera w sposób gremialny i entuzjastyczny – ocenił. Podczas uroczystości Nawrocki mówił także o systemowym charakterze zła. – To zło obozów koncentracyjnych było złem państwowym, to w konkretnym państwie ideologia narodowego socjalizmu odnalazła swój dom – zaznaczył.

W dalszej części wystąpienia prezydent odnosił się do kwestii moralnych i ideologicznych źródeł nazistowskich zbrodni. — To oderwanie od chrześcijańskiej wrażliwości i zgoda na to, żeby o życiu i śmierci nie decydował Bóg, tylko decydował człowiek — mówił, przypominając o praktykach eutanazyjnych stosowanych w III Rzeszy jeszcze przed 1939 rokiem wobec osób uznanych za "niegodne życia".

"Auschwitz jest też symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych"

Nawrocki zaznaczył, że Auschwitz jest dziś symbolem nie tylko barbarzyństwa, ale również obojętności. – Dziś Auschwitz jest symbolem z jednej strony bestialstwa i barbarzyństwa, ale jest też symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych i obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939–1941 – powiedział.

Prezydent powrócił także do kwestii reparacji wojennych. – Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju – świadczył. Jak podkreślił, "za każdą zbrodnię i za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić".

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Auschwitz pozostaje miejscem zagłady co najmniej 1,1 mln ludzi – Żydów, Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz osób innych narodowości.

Czytaj też:

Zaskakujący gest USA. Pół miliona dolarów na Wystawę Sztuki Auschwitz