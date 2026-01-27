Zaskakujący gest USA. Pół miliona dolarów na Wystawę Sztuki Auschwitz

Dzięki tym środkom możliwa będzie prezentacja około 4 tysięcy szkiców, rysunków i obrazów wykonanych przez więźniów oraz ocalałych z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

"Wieloletnie zaangażowanie USA w edukację o Holokauście"

Jak podkreślono we wpisie, inicjatywa ta odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie USA w edukację o Holokauście, upamiętnianie ofiar, dialog i badania naukowe, a także walkę z antysemityzmem. Wsparcie ma również pomóc w utworzeniu stałej ekspozycji, która odda hołd odporności i człowieczeństwu ludzi poddanych niewyobrażalnemu cierpieniu. Ambasada USA podkreśla, że zachowane dzieła sztuki tworzone w obozowych realiach są nie tylko świadectwem zbrodni, lecz także przejmującym głosem ofiar, który zobowiązuje współczesnych do uczciwego mierzenia się z historią oraz sprzeciwu wobec nienawiści i uprzedzeń w każdej postaci.

Informacja o przekazaniu środków została opublikowana w szczególnym momencie. 27 stycznia mija 81 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, co upamiętniane jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Rocznica wyzwolenia

Likwidacja obozu rozpoczęła się latem 1944 roku. Niemcy, wobec zbliżającej się Armii Czerwonej, nasilili mordy i jednocześnie rozpoczęli ewakuację więźniów w tzw. marszach śmierci. Do stycznia 1945 roku z obozu wyprowadzono około 65 tysięcy osób. Tysiące z nich zmarły z wycieńczenia, głodu i chorób. Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 roku przez żołnierzy 60. Armii I Frontu Ukraińskiego. Na terenie obozu Niemcy pozostawili około 7 tysięcy skrajnie wycieńczonych więźniów, w tym blisko 500 dzieci. Wielu z ocalałych wymagało natychmiastowej pomocy medycznej, której udzielali sowieccy lekarze oraz polscy ochotnicy i członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szacuje się, że na terenie Auschwitz i jego podobozów Niemcy zamordowali około 1,1 miliona ludzi – głównie Żydów, ale także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i przedstawicieli innych narodów.

