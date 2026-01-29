"Prosiliśmy, aby zawetował ten projekt". Razem po spotkaniu z prezydentem

W czwartek 8 stycznia rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego znoszącym dwukadencyjność w samorządach. Propozycja ludowców przewiduje także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w wyborach do rady powiatu bądź sejmiku województwa (obecnie kandydat może startować w wyborach wyłącznie do rady gminy, w której ubiega się o stanowisko włodarza).

12 września posłowie skierowali projekt znoszący dwukadencyjność do prac w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył Adrian Zandberg. W bloku głosowań Sejm odrzucił propozycję współprzewodniczącego partii Razem.

Razem domaga się weta prezydenta

W czwartek odbyły się spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Rozmowy z prezydentem odmówili politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W Pałacu Prezydenckim stawili się za to m.in. posłowie Razem, którzy podczas spotkania z mediami mówili o tematach, jakie zostały poruszone w trakcie spotkania. Jedną z kwestii była ustawa znosząca dwukadencyjność w samorządach. Razem chce, aby projekt, jeśli zostanie przegłosowany przez Sejm, został odrzucony przez prezydenta.

– Dzisiaj w rozmowie z panem prezydentem prosiliśmy go o to, aby jeśli taki projekt przejdzie przez Sejm, przejdzie przez parlament, aby ten projekt zawetował – powiedziała Aleksandra Owca.

Kolejną kwestią była ustawa wprowadzająca bezpłatne posiłki w szkołach oraz zmniejszająca liczbę uczniów w klasach.

– To jest rozwiązanie kosmetyczne, ale które naprawdę będzie realną zmianą, mówimy o rozwiązaniu [...] które zmniejsza liczbę dzieci w placówkach publicznych, tak, żeby wszystkie placówki publiczne gromadziły dzieci w nie więcej niż 18-osobowe grupy. Dzisiaj to jest 25 – wskazała Marcelina Zawisza.

Czytaj też:

Muzeum Auschwitz obraziło Nawrockiego? Dyrekcja odpowiadaCzytaj też:

"Blokada ukraińskiego złomu". Płaczek po rozmowie z Nawrockim: Sytuacja jest poważna