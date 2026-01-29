Akcja znana z Zachodu. Tym sposobem chcą wymusić cenzurę kongresu Korony

31 stycznia w w Arche Pałacu i Folwarku Łochów odbędzie flagowe wydarzenie programowe kierowanej przez Grzegorza Brauna partii Konfederacja Korony Polskiej. Organizatorzy piszą, że Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS) to "konferencja prezentująca ambitną, nowoczesną i odpowiedzialną wizję państwa". Jak wskazują, w spotkaniu będą uczestniczyć eksperci, praktycy i liderzy opinii, którzy wspólnie tworzą program oparty na faktach, doświadczeniu i strategicznym myśleniu o Polsce. Kongres ma wyznaczyć kierunek i pokazać, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny.

Tymczasem na lokalnej grupie "Wspólnie dla Łochowa" pojawił się apel, by nie udostępniać miejsca w Arche Pałac i Folwark Łochów na kongres.

Apel został udostępniony Agatę Dambską. Napisano w nim o rozczarowaniu, zażenowaniu oraz smutku, z jakim jego sygnatariusze mieli przyjąć informację o organizacji KINGS w tym właśnie miejscu. "Decyzję o goszczeniu Grzegorza Brauna uznajemy za skandaliczną" – podkreślono.

Jak to argumentują? "To człowiek znany z poglądów antysemickich, antyukraińskich, antyunijnych i ksenofobicznych, na które nie może być miejsca w demokratycznej Polsce. Po uchyleniu mu immunitetu przez Parlament Europejski otrzymał siedem zarzutów karnych i stanął przed sądem. Słynie z wyczynów, naruszających zasady współżycia społecznego oraz prawa jednostki".

"Arche Pałac i Folwark Łochów jest dla nas ważnym miejscem, stojącym na straży wartości państwa praworządnego, demokracji, ochrony mniejszości, otwartości kulturowej. Prezesa Władysława Grochowskiego uważamy za człowieka szlachetnego, uczciwego, będącego autorytetem. Stworzył wizerunek biznesmena odpowiedzialnego i empatycznego, dbającego o coś więcej niż tylko pieniądze" – napisano dalej.

Na końcu wpisu jest się apel o "odwołanie zaplanowanego na najbliższą sobotę Kongresu". "Protestujemy przeciwko pobytowi Grzegorza Brauna na łochowskiej ziemi!" – grzmią sygnatariusze. Wyrazem poparcia dla apelu miało być pozostawienie "lajka" pod postem. Wpis zyskał do momentu pisania tego artykułu ponad nieco ponad 100 polubień, a 600 osób wybrało reakcję "ha ha".

Panele tematyczne KINGS

W ramach wydarzenia zyskującej w sondażach partii zaplanowano kilkanaście paneli tematycznych dotyczących zagadnień z zakresu polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa polskiego.