Wierni i biskupi Kolumbii reagują na bluźnierczą wypowiedź prezydenta

Władze cywilne nie mogą wydawać osądów teologicznych – oświadczyli biskupi Kolumbii po tym, jak prezydent tego kraju Gustavo Petro w swoim przemówieniu mówił o miłosnej relacji między Jezusem Chrystusem i Marią Magdaleną. Kolumbijska Konferencja Biskupia wydała notę, w której przypomniała, że „szacunek dla wierzeń religijnych jest zasadą chronioną przez kolumbijski porządek konstytucyjny”.

Bulwersujące słowa prezydenta Kolumbii

Prezydent zbulwersował opinię społeczną kłamliwą insynuacją, że Jezus Chrystus miał miłosną, fizyczną relację z Marią Magdaleną. Podczas przemówienia wygłoszonego we wtorek, w trakcie ponownego otwarcia szpitala San Juan de Dios w Bogocie, prezydent Gustavo Petro powiedział: – Jezus uprawiał miłość, tak. Być może z Marią Magdaleną, bo taki człowiek nie mógł istnieć bez miłości. A kobiety wspierały go do samego końca; i nie umarł jak Bolívar, umarł otoczony kobietami, które go kochały. A było ich wiele.

Biskupi reagują

Podkreślili, że dla Kościoła katolickiego „Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ośrodkiem wiary i nadziei”. Nie może więc być „pojmowany jedynie jako postać historyczna czy moralny punkt odniesienia”, gdyż jest „Zbawicielem, w którego Kościół wierzy i którego wyznaje”.

Biskupi zaznaczyli, że Kolumbia jako państwo prawa i państwo świeckie „ma obowiązek zapewnienia szacunku dla przekonań religijnych swoich obywateli”. Przypomnieli, że Konstytucja z 1991 roku, ustawa o wolności religijnej z 1994 roku i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nakładają na państwo obowiązek respektowania autonomii wyznań religijnych i powstrzymywania się od wtrącania się w kwestie doktrynalne. Dlatego „żadna władza cywilna nie jest powołana do wydawania osądów o charakterze teologicznym na temat przekonań obywateli”.

Również Konfederacja Ewangelikalna Kolumbii (CEDECOL), skupiająca ponad 50 wyznań chrześcijańskich, wyraziła zaniepokojenie słowami prezydenta, które „wypaczają prawdę historyczną, biblijną i teologiczną o Jezusie Chrystusie”.