"Skamląca chihuahua". Hołownia ostro o Mentzenie

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni między Zełenskim, Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Mentzen: Trzeba się dogadać z Putinem

Zdaniem Sławomira Mentzena, który był gościem Polsat News, Wołodymyr Zełenski "miał obowiązek zachować zimną krew i nie dać się wyprowadzić z równowagi", a to mu się nie udało.

– Ewidentnie Trump z Vance'em troszeczkę go prowokowali i niestety swój cel osiągnęli. Zełenski nie wytrzymał. To była jego porażka – stwierdził prezes partii Nowa Nadzieja.

– Niestety podczas spotkania w Gabinecie Owalnym w Białym Domu Zełenski postawił warunki, których nie dało się spełnić. To znaczy, oczekiwał on tego, że pokój będzie polegał na tym, że wszystkie ziemie wrócą do Ukrainy, a Rosja zapłaci rekompensatę Ukrainie, co było nie do zrobienia, ponieważ trzeba się jakoś z Putinem dogadać, żeby ten konflikt zakończyć, a póki, co niestety nie ma na horyzoncie żadnej siły, która Putina z Ukrainy wygoni – mówił Mentzen.

Hołownia: Mentzen pali się, by z pierwszą wizytą pojechać na Kreml

Na słowa posła Konfederacji zareagował marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas briefingu prasowego w Sejmie.

– Myślę, że puszczają mu nerwy. Rozumiem że jest mu ciężko, że tak się pali, żeby z pierwszą wizytą pojechać na Kreml, zrobić te wszystkie rzeczy, o których marzy, żeby się też wreszcie dogadać z Putinem, najchętniej z Niemcami nad naszą polską głową, ale cóż... – powiedział lider Polski 2050. – Skamląca chihuahua była, będzie wniosek do komisji etyki – dodał.

Szymon Hołownia podczas briefingu odniósł się również do nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej.

– Mam nadzieję, że na następnym posiedzeniu Sejmu przeprowadzimy też II czytanie i głosowanie nad ustawą obniżającą składkę zdrowotną dla małych przedsiębiorców na 2026 rok. To ten drugi krok, który miał być wykonany – powiedział marszałek Sejmu. – Miałem w tej sprawie rozmowę z przewodniczącą Skowrońską i wszystko wskazuje na to, że to będzie na następnym Sejmie – dodał.

