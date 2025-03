"Rządzą nami frajerzy". Mentzen o deklaracji Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje stanowisko w mediach społecznościowych.

Zełenski: Jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem Trumpa

"Chcę raz jeszcze podkreślić, że Ukraina dąży do pokoju. Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój" – napisał we wtorek na platformie X przywódca.

Prezydent Ukrainy zaproponował, aby "pierwszym krokiem" w celu zakończenia wojny z Rosją była wymiana więźniów, natychmiastowe zawieszenie broni w przestrzeni powietrznej: zakaz używania rakiet, dronów dalekiego zasięgu oraz uderzeń w infrastrukturę energetyczną i cywilną, a także zawieszenie ataków na morzu. "Jeśli Rosja zrobi to samo" – podkreślił.

"Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i wynegocjować mocne porozumienie końcowe ze Stanami Zjednoczonymi" – oświadczył.

Mentzen: Szkoda, że polskie władze nie wymusiły niczego na Ukrainie

Do słów Zełenskiego, również na portalu X, odniósł się kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen.

"Kto mógł się spodziewać. Siła zawsze wygra z płomiennymi tweetami i wyrazami poparcia" – napisał parlamentarzysta. "Szkoda, że polskie władze nie potrafiły lub nie chciały przez lata niczego wymusić na Ukrainie" – zauważył Mentzen.

Jak podkreślił prezes partii Nowa Nadzieja, "gdybyśmy rozpoczęli remont linii kolejowej z Rzeszowa na wschód, to w trzy dni mielibyśmy zgodę na ekshumacje, demontaż pomnika Bandery, przywileje dla polskich firm chcących tam inwestować i wszystko czego byśmy sobie zażyczyli".

"Ale niestety rządzą nami od lat frajerzy, którzy nie potrafią dbać o interes Polski i Polaków" – dodał Sławomir Mentzen.

twitterCzytaj też:

Von der Leyen ogłasza plan zbrojeń. Mentzen: Zmarnowali lata na walkę z dwutlenkiem węglaCzytaj też:

Ukraina bez pomocy z USA. Generał wskazuje kluczową datę