Kto nie chciał prawyborów w Konfederacji? Bosak wyjątkowo zdradza kulisy

Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach prezydenckich. Lider wchodzącej w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość partii Konfederacja Korony Polskiej podjął taką decyzję pomimo, że Rada Liderów Konfederacji wybrała na kandydata ugrupowania Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei przez kilka miesięcy prowadził prekampanię, a w czwartek jego sztab zgłosił w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Interia.pl, w najbliższym czasie Rada Liderów Konfederacji ma zatwierdzić decyzję o usunięciu Brauna z Konfederacji.

Braun startuje. Bosak: Liderzy Korony nie poparli prawyborów w Konfederacji

Tymczasem na Facebooku pojawił się wpis Krzysztofa Bosak. Prezes Ruchu Narodowego przypomniał, że staram się nie komentować publicznie spraw wewnętrznych partii, ale uznał, że jedna rzecz wymaga wyjaśnienia: "Nie jest prawdą aby prawybory w Konfederacji zostały zablokowane poparciem kandydatury Sławomira Mentzena przez Radę Liderów i aby nastąpiło to w obawie przed popularnością Grzegorza Brauna. Sekwencja zdarzeń była odwrotna" – przekazał.

"Latem zeszłego roku to Ruch Narodowy zaproponował władzom Konfederacji uchwałę o organizacji prawyborów (których od początku byliśmy zwolennikami). Jednak — co dla wielu było zaskoczeniem — dla przegłosowania tej uchwały nie udało się zbudować większości w Radzie Liderów. Nasi koalicjanci wiązali poparcie prawyborów z dodatkowymi warunkami (np. zwołaniem kongresu czy zawężeniem listy kandydatów), podczas gdy my uważaliśmy, że trzeba po prostu powtórzyć formułę sprzed pięciu lat, skoro się sprawdziła. Szkoda, że liderzy Korony lub Nowej Nadziei nie poparli naszej propozycji! Razem mielibyśmy większość. Można było z prawyborami ruszać od września i od jutra wspólnie zbierać już podpisy dla ich zwycięzcy, którym naprawdę nie było jasne kto by został" – napisał Bosak.

Dopiero wówczas Ruch Narodowy poparł Mentzena

Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że dopiero, gdy stało się zupełnie jasne, że nie ma poparcia dla uchwały o prawyborach, 13 sierpnia postanowił ogłosić poparcie dla kandydatury Sławomira Mentzena. Następnie Ruch Narodowy wycofał projekt uchwały o prawyborach jako bezprzedmiotowy.

"Nasza decyzja o poparciu Sławomira Mentzena nie miała prawa być zaskoczeniem dla Kolegów z Korony bowiem miesiąc wcześniej, podczas spotkania 9 lipca, przekonywaliśmy ich do poparcia prawyborów oraz ostrzegaliśmy przed unikaniem decyzji do końca sierpnia czy dłużej! Wyraziłem wówczas przekonanie, że publiczne kłótnie o kandydowanie to nie jest to na co czekają nasi wyborcy. Także dziś, prawie pół roku później, nadal je podtrzymuję" – podsumował Krzysztof Bosak.

Braun prawdopodobnie zostanie usunięty z partii

Bosak przekazał też, że Braun najprawdopodobniej zostanie wykluczony z Konfederacji. – Jeszcze wczoraj otrzymałem zapewnienie od Grzegorza Brauna, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd (...). To błąd polityczny, a za to ponosi się konsekwencje – powiedział Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu dodał, że skierował do sądu partyjnego wniosek o wykluczenie Brauna z Konfederacji. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne doniesienia Interii o usunięciu szefa Konfederacji Korony Polskiej z szerokiej koalicji partii prawicowych.

