Hołownia: Potrzebujemy rządów tej koalicji i prezydenta, który rozbije duopol

Marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował w piątek o złożeniu w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu swojego komitetu w wyborach prezydenckich.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 24 marca jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na urząd prezydenta RP. Do zgłoszenia kandydatury jest potrzebne 100 tys. podpisów.

Szymon Hołownia "rozbije duopol"?

Lider 2050 przedstawia się jako "kandydat niezależny". Jego kandydaturę popiera także Polskiego Stronnictwo Ludowe. – Polska potrzebuje dzisiaj prezydenta niezależnego, to znaczy takiego, który pozwoli wykonać kolejny krok polskiej demokracji – mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej przed siedzibą PKW. – 15 października 2023 r. Polacy powiedzieli "nie" monopolowi jednej partii. Wybrali koalicję, wybrali współpracę. Teraz mam nadzieję, że 18 maja powiedzą "nie" duopolowi w Polsce. I temu przekładaniu się z jednej wielkiej partii na drugą wielką partię i doprowadzaniu do sytuacji, w której prędzej czy później to jedna partia ma premiera, prezydenta i w zasadzie cały kraj – stwierdził.

– Dzisiaj potrzebujemy rządów tej koalicji i prezydenta, który ten duopol rozbije (...), żeby stabilizować sytuację Polski w tym trudnym czasie – kontynuował marszałek Sejmu.

– Wiemy, i to nie jest żadna tajemna wiedza, że ludzie pewnie ostateczne decyzje podejmować będą po tym, jak wrócą z majówki. Przez te ostatnie dwa tygodnie przed wyborami. W tej kampanii będzie wielu kandydatów. I to dobrze dla demokracji, że wiele osób będzie mogło znaleźć się na karcie wyborczej, bo wtedy wiele osób pójdzie do wyborów, głosując na swoich kandydatów i demokracja będzie zabezpieczona – powiedział Hołownia.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga druga – 1 czerwca.

