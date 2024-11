Hołownia "niezależnym kandydatem". "Dość mało wiarygodne", "wyprowadził sztandar Polski 2050"

Podczas spotkania z wyborcami w Jędrzejowie marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich. – Zdecydowałem, że chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chcę być niezależnym prezydentem – powiedział na początku swojego wystąpienia polityk.

Lider Polski 2050 stwierdził, że Polacy zasługują na silniejszą gospodarkę, rozsądne bezpieczeństwo oraz dumę z pozycji, jaką Polska zajmuje dziś w Europie i na świecie. Hołownia podkreślił, że na stanowisku prezydenta powinna znaleźć się osoba, która potrafi zaprosić zarówno wyborców PiS, jak i Platformy Obywatelskiej do wspólnej pracy, a polityków zmobilizować do działania. – Tylko taka osoba będzie miała szansę połączyć ludzi, którzy inaczej by się nie spotkali. Bo podzielona i popękana Polska staje się łatwym celem dla Rosji – oznajmił.

Hołownia ogłosił decyzję. "Nie zaszkodzi kandydatowi KO"

Decyzja Hołowni i jego deklaracja o byciu "niezależnym kandydatem" wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Szymon, przecież sam jesteś partyjnym szefem" – zauważyła przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Polityka przyspiesza. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłaszając swój start w wyborach prezydenckich jako kandydat »niezależny« wyprowadził sztandar projektu Polska 2050. Ufam, że Szymon Hołownia opuści w kroku nr 2 koalicję z Tuskiem, którego rząd blokuje rozwój Polski" – ocenił poseł PiS Janusz Kowalski.

"Niezależność w sytuacji współtworzenia koalicji rządzącej z premierem Tuskiem... dość mało wiarygodne. Zwłaszcza, że na razie jest dość bezobjawowa" – skomentował prof. Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

"Sposób ogłoszenia tej kandydatury adekwatny do spodziewanych szans na zwycięstwo" – zwrócił uwagę dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk.

"Szymon Hołownia jest kandydatem niezależnym, bo niezależnie od okoliczności będzie dalej wykonywał polecenia Tuska" – uważa jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który również zamierza startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

"Rok temu Szymon Hołownia został wybrany marszałkiem Sejmu. Wierzę, że w przyszłym roku Polki i Polacy wybiorą go na prezydenta Polski. Na mój głos i wsparcie naszej rodziny może liczyć. Mimo przewodniczenia Polsce będzie kandydatem niezależnym od premiera, czy prezesa" – napisała na portalu X Wioleta Tomczak z Polski 2050.

"Marszałek Szymon Hołownia ogłasza start w wyborach na prezydenta Polski. Liczymy na sportową rywalizację – fair play w I turze i… poparcie kandydata całej koalicji 15 października w II turze! Razem wygramy i wybierzemy prezydenta, z którego będą dumni Polacy" – oznajmił Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

"Start Szymona Hołowni w wyborach na prezydenta nie jest nawet ciekawostką, ponieważ ciekawostka z założenia powinna być chociaż trochę ciekawa. Ot, dla typowej politycznej autopromocji – potrzebnej potem w wyborach parlamentarnych – wystartuje, w pierwszej turze zbierze względnie niewiele głosów, nie zaszkodzi kandydatowi KO w wejściu do drugiej tury, w drugiej turze i tak wszyscy jego wyborcy zagłosują na Trzaskowskiego/Sikorskiego. Czyli jedyne, co po tym starcie zostanie, to plakaty do utylizacji i podtrzymana rozpoznawalność" – stwierdził Krzysztof Stanowski. "A co chociaż trochę jest ciekawe, to fakt, jak szybko w polityce mija czas, bo z gwiazdy Sejmflixa dzisiaj niewiele zostało, w okolicach lutego 2024 deklaracja Hołowni byłaby jakimś tam wydarzeniem" – dodał założyciel Kanału Zero.

Czytaj też:

